Prokurator: Przed utonięciem 26-latka były pościgi i bójki. Co wykazała sekcja zwłok?

Przyczyną śmierci 26-latka, którego ciało kilka dni temu wydobyto z Brdy w centrum Bydgoszczy, było utonięcie. - Nie mamy żadnego świadka czy dowodu, który wskazywałby, że mężczyzna został wrzucony do wody, albo wpadł do niej w trakcie ucieczki, ale tego wieczoru na Starym Mieście były przepychanki, pościgi i bójki - mówi prokurator.

Grupy młodych ludzi i zadawnione konflikty

Policja wyjaśnia okoliczności

Prośba ojca i apel radnego

Przeprowadzona w czwartek rano sekcja zwłok wykazała na ciele młodego mężczyzny drobne otarcia naskórka i zasinienia, ale nie są to obrażenia, które jednoznacznie wskazują na pobicie.26-latek utonął w miniony piątek (28 października). Śledczy wyjaśniają, co wydarzyło się feralnego wieczora i jak młody mężczyzna znalazł się w wodzie. W mediach społecznościowych pojawia się wiele różnych wersji zdarzenia. Internauci piszą m.in., że 26-latka - zanim wpadł do Brdy - goniła grupa osób.Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Bydgoszcz-Południe potwierdza, że miały miejsce przepychanki i bójki, ale trudno jest ustalić przebieg zdarzenia. - Zdarzenie było bardzo długie, trwało kilkadziesiąt minut. Pojawiły się grupy młodych ludzi, którzy mieli ze sobą jakieś zadawnione konflikty – opowiada. - W związku z tym bardzo trudno jest prześledzić na ten moment przebieg zdarzenia. Miały miejsce przepychanki, pościgi, było na pewno bicie się, ale kto ile ciosów komu zadał i w jakim momencie – tego na ten moment nie jesteśmy w stanie ustalić.Prokurator Marszałkowski jest przekonany, że w ciągu najbliższych dni będzie można udzielić więcej informacji. Dodaje, że na razie nikt nie został zatrzymany. - Trwają jednak intensywne czynności policyjne. Wydaje się, że tego dnia na pewno doszło do jakichś przestępstw i policja znajdzie osoby, które je popełniły.Czy mężczyzna sam wskoczył do wody, czy też został do niej wepchnięty? - Nie mamy żadnej okoliczności wskazującej – żadnego dowodu, świadka czy nagrania, które by wskazywało, że został wrzucony lub też, że wpadł do wody w trakcie ucieczki. Natomiast nie są do końca jasne te okoliczności i są one do wyjaśnienia – mówi prokurator.Tymczasem ojciec 26-latka na Facebooku prosi o kontakt świadków zdarzenia i na portalu zrzutka.pl zbiera pieniądze na adwokatów, by - jak pisze - „sprawcy tej tragedii zostali jak najszybciej ukarani".Bydgoski radny Robert Langowski uważa, że „policja powinna dołożyć wszelkich starań, aby wykryć uczestników piątkowego zajścia i dotrzeć do wszelkich świadków i nagrań które mogą pomóc w rozwiązaniu tej sprawy". - Jako przewodniczącego komisji bezpieczeństwa i porządku Publicznego w Radzie Miasta Bydgoszczy niepokoi mnie fakt, że na terenie Starego Miasta mają miejsce wydarzenia, które stwarzają niebezpieczeństwo dla osób tam przebywających i poruszają się po nim bez przeszkód uzbrojeni w niebezpieczne narzędzia osobnicy. Staramy się sprawiać, aby przestrzeń miasta była bezpieczna i przyjazna dla mieszkańców i turystów, również w porze wieczornej. Wydarzenia takie, jak piątkowe nie powinny mieć miejsca - napisał na Facebooku.