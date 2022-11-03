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Leszczyńskiego
2022-11-03, 12:40 Redakcja

Нова комунікаційна лінія Бидгощ-Бяла Блота. Курси протягом тижня

З цієї суботи (5 листопада) буде запущено нове сполучення між гміною Біла Блота та Бидгощем. ЗДМіКП Бидгощ
З цієї суботи (5 листопада) буде запущено нове сполучення між гміною Біла Блота та Бидгощем. ЗДМіКП Бидгощ
Зростання кількості мешканців у гмінах Передмістя спричиняє появу нових автобусів для приміського транспорту. У суботу, 5 листопада, запустять нову лінію номер 42, яка пролягає в т.ч через Kruszyn Krajeński та Ciele в гміні Białe Błota.

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Приміський транспорт співфінансується муніципалітетами. Наразі діє 11 приміських сполучень, у тому числі 1 сезонне – до Ostromecka. Приміським транспортом користуються жителі гмін Osielsko, Dobrcz, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka. Незабаром буде запущено більше сполучень.

Нова міжгмінна лінія 42 курсуватиме від кінцевої станції Błonie через Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński до кінцевої станції Błonie та працюватиме щоденно. Лінія номер 91 курсуватиме за маршрутом Błonie – Przyłęki не заїжджаючи на зупинку Ciele/Ogrody та Kruszyn Krajeński. Зміни до розкладу також будуть внесені на лінію 96.

Раніше на лінію номер 90, що їде до Łochowic було додано зчленовані вагони і зміцнено лінію номер 92, що курсувала у т.ч. через Murowanieс. Більш детальна інформація та розклад руху доступні на сайті Управління Міських Доріг і Громадського Транспорту - www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Ведуться переговори щодо запуску нової міжміської лінії, яка обслуговуватиме інші міста гміни Dobrcz та покращить транспортне обслуговування гміни Osielsko. Białe Błota, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Sicienko та Łabiszyn – це громади поблизу Бидгощі, де кількість жителів продовжує зростати.
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