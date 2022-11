Kradli parafinę ze swojej firmy i sprzedawali paserom. Grupa przestępcza zatrzymana

Paser dostarczał towar do włocławskiej firmy, która zajmuje się m.in. produkcją zniczy/fot. materiały policji

Pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nielegalny proceder polegał na kradzieży i późniejszym paserstwie parafiną. Straty firmy z okolic Gniewkowa oszacowano na ponad 1,5 mln zł.

Funkcjonariusze policji z Bydgoszczy badali sprawę działalności grupy przestępczej przez kilka miesięcy. - Jak ustalili, mężczyźni pracujący na stanowisku kierowca-magazynier w jednej z firm produkujących parafinę, wywozili towar firmowym autem i sprzedawali go paserowi - informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. - Najczęściej były to trzy tony skradzionej parafiny, ale też pochodne parafiny - wosk czy granulat. Kierowcy-magazynierzy najprawdopodobniej poznali się z 41-letnim paserem wcześniej, ponieważ wszyscy mieszkali w okolicach Gniewkowa.Paser dostarczał towar do włocławskiej firmy, która zajmuje się m.in. produkcją zniczy. Policji udało się zabezpieczyć ponad 28 ton parafiny. Całość towaru okazała się własnością przedsiębiorstwa z okolic Gniewkowa. Właściciel odzyskał mienie wartości niemalże 300 tys. złotych.U 41-latka z Gniewkowa odkryto także „dziuplę samochodową". Na jego posesji zabezpieczono ponad 100 części od aut różnych marek m.in. audi, bmw czy maserati. Niektóre pochodził z samochodów ukradzionych w Niemczech i innych państwach UE. - Ostatecznie zatrzymano pięciu mężczyzn: trzech magazynierów-kierowców (30, 37 i 49 lat) oraz dwóch paserów (41 i 45 lat). Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - informuje rzeczniczka. - Dokonywała ona kradzieży i paserstwa mienia znacznej wartości, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu.Podejrzani zostali aresztowani na dwa miesiące. Materiał dowodowy wskazuje, iż grupa działała przynajmniej od kwietnia tego roku. Straty firmy z okolic Gniewkowa szacowane są na kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań osób powiązanych z tym procederem.