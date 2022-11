Zginął kierowca auta osobowego, które w środę rano wpadło do rowu na drodze wojewódzkiej nr 559 w Głodowie koło Lipna./fot. Policja Zginął kierowca auta osobowego, które w środę rano wpadło do rowu na drodze wojewódzkiej nr 559 w Głodowie koło Lipna. /fot. Policja

Zginął kierowca auta osobowego, które w środę rano wpadło do rowu na drodze wojewódzkiej nr 559 w Głodowie koło Lipna. Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do wypadku, gdyż miejsce to było spowite gęstą mgłą.