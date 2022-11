Świąteczne światełka w Bydgoszczy: znów będzie pięknie, choć o 200 tys. taniej!

W przyszłym tygodniu w mieście pojawią się pierwsze iluminacje świąteczne oraz choinki - zapowiada bydgoski ratusz. Przyozdobione zostaną okolice Starego Rynku, ulicy Mostowej i rynku w Starym Fordonie. Tegoroczne iluminacje świąteczne będą jednak skromniejsze z powodu trudnej sytuacji finansowej samorządów oraz wysokich cen energii i usług.

Anioły, gracje, dama...

Iluminacje za 300 tys. zł

- W związku ze znacznym wzrostem kosztów energii elektrycznej, wzrostem cen usług oraz trudną sytuacją finansową miasta podjęliśmy decyzję o ograniczeniu wydatków na iluminacje świąteczne. Ozdób w tym roku będzie mniej, ale nie zabraknie choinki i znanych mieszkańcom akcentów na Starym Rynku. W świąteczny klimat wprowadzi nas z pewnością Bydgoski Jarmark Świąteczny, który rozpocznie się 19 listopada br. Mieszkańcy Starego Fordonu po raz pierwszy zobaczą zrewitalizowany rynek w świątecznej odsłonie. Będzie choinka i iluminacje świetlne. Wierzę, że pomimo koniecznych oszczędności bydgoszczanki i bydgoszczanie poczują ducha i magię tegorocznych świąt – mówi prezydent Rafał Bruski.Świąteczne ozdoby i lampki pojawią się w okolicach Starego Rynku i na ulicy Mostowej. Ustawione zostaną anioły i gracje, dama i dżentelmen, bramy świetlne, magiczny kwiat, harfa kontrabas, trąbka, prezent. Nie zabraknie najpopularniejszego samochodu, fotelu i karety z reniferem. Na płycie Starego Rynku stanie świąteczne drzewko.Montaż kilkunastometrowego świerku zaplanowano na 18 listopada.Świąteczny klimat poczujemy także na zrewitalizowanym Rynku w Starym Fordonie i ulicach przyległych. Do robienia pamiątkowych zdjęć zachęcać będą 2 anioły, fontanna i choinka. Na rynku stanie żywy świerk, jego montaż został zaplanowany w pierwszych dniach grudnia.W tym roku ograniczono zakupy nowych ozdób i naprawę uszkodzonych elementów. Nowym akcentem tegorocznych świąt będą ozdoby na choince na Starym Rynku.Szacowany koszt montażu tegorocznych iluminacji to 300 tys. zł, w roku ubiegłym świetlne przygotowanie miasta na Boże Narodzenie wyniosło 550 tys. zł.Miasto od kilku lat w podświetlanych dekoracjach stosowało energooszczędne LEDy, koszt oszczędności związanych ze zużyciem energii to ok 6 tys. zł.Bydgoski Jarmark Świąteczny odbędzie się zgodnie z planem 19 listopada i będzie podobny do zeszłorocznego. Jego zakończenie zaplanowano 22 grudnia. Stoiska znajdą się na Moście Staromiejskim i Starym Rynku. Zimowe miasteczko pojawi się na Placu Teatralnym, ulicy Mostowej i Starym Rynku. Przed bydgoskimi spichrzami stanie scena, na której występować będą lokalni artyści. Pierwsze prace montażowe zaplanowano na 8 listopada br.źr. ZDMiKP Bydgoszcz