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2022-11-02, 12:00 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Чергові новини для Українців: проєкт „Весла проти залежності”

„Весла проти залежності"- це гасло проєкту, який проводить секція веслування AZS UMK Toruń./fot. AZS UMK Toruń/sekcja wioślarska/Facebook
„Весла проти залежності"- це гасло проєкту, який проводить секція веслування AZS UMK Toruń./fot. AZS UMK Toruń/sekcja wioślarska/Facebook
„Весла проти залежності” – це гасло проєкту, який проводить секція веслування AZS UMK Toruń. В його рамках діти, підлітки та дорослі можуть розраховувати на заняття з тренером, психологом, дієтологом.

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Проєкт спрямований на мешканців Торуня різного віку. Його метою є протидія залежностям за допомогою фізичної активності. – Замість того, щоб сидіти перед комп’ютером, я можу тут активно проводити час. Почуваюся сильнішим, покращую свій стан – каже один з учасників занять. Через спорт ми хочемо позбутися небезпек різних видів залежностей, а не лише від алкоголю та наркотиків - пояснює тренер Шимон Вишневський.

– Давно відомо, що в спорті потрібен характер, і діти, виведені з патологічних середовищ, часто досягають успіху згодом – додає він. Заняття, які співфінансує місто Торунь, проводяться в Торуньській Пристані за вул księdza Popiełuszki щопонеділка (дорослі) та щовівторка і щочетверга (діти та молодь) о 18.00. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 789 967 396.

Спеціальний зігріваючий намет служитиме людям у потребі в Торуні. – Це аварійний і теплий притулок для людей у ​​кризовому стані – чи то для бездомних людей, чи для тих, які перебувають у кризовій ситуації – пояснює Міхал Піщек, громадський активіст з організації «Серце Торуня», ініціатор акції. Це перше таке іглу в Польщі, яке вже зайнято. «Серце Торуня» має ще дев’ять іглу, їх передадуть людям, які цього дуже потребують, тим, хто з різних причин не хоче йти до притулків.
Bydgoszcz
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