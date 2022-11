Napad na restaurację w Tleniu. Sprawcą jest recydywista z pokaźną kartoteką

Kryminalni z komendy w Świeciu zatrzymali 28-latka, który jest podejrzany o rozbój. Napastnik obezwładnił gazem pracownika restauracji i skradł skarbonkę z pieniędzmi. Mężczyzna ma na koncie ponad 30 przestępstw, które udowodnili mu policjanci.

Do zdarzenia doszło w jednej z restauracji w Tleniu (pow. świecki). Napastnik wszedł do środka, po krótkiej rozmowie wyciągnął z kieszeni gaz, którym obezwładnił pracownika, po czym zabrał skarbonkę z pieniędzmi i uciekł.O całym zajściu poinformowany został dyżurny policji, który sprawę przekazał kryminalnym. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. Na tej podstawie w poniedziałek 31 października zatrzymali wytypowanego mężczyznę. Okazał się nim znany już funkcjonariuszom 28-letni mieszkaniec Świecia.Materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów pozwolił na doprowadzenie sprawcy rozboju, wraz z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie, do Prokuratury Rejonowej w Świeciu. Prokurator, a następnie sąd, poparli wniosek, więc najbliższe 3 miesiące 28-letni świecianin spędzi za kratkami. Policjanci udowodnili mężczyźnie ponad 30 przestępstw przeciwko mieniu, które popełnił w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.