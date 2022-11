Oddali cześć ofiarom Zbrodni Pomorskiej: „Człowiek zbudowany jest z pamięci”

Była wspólna modlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przedstawiciele władz województwa oraz harcerze spotkali się przy pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu.

– Nie mogło nas tu dzisiaj zabraknąć – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Ta chwila refleksji jest potrzebna również po to, aby wspomnienie przenieść w czasy współczesne aby to, co było na pewno życzeniem pomordowanych, nigdy się więcej nie powtórzyło. Wiemy, że realność okrucieństw wojny wcale nie odeszła wraz z II wojną światową. Ona wciąż jest i na nas czyha.– Harcerze zawsze pamiętają o wszystkich ważnych osobach w naszym życiu – i o tych znanych z historii, ale również o tych opuszczonych, zapomnianych – mówi harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. – Zapalenie znicza to jest symbol nie tylko dla harcerza, ale także dla całego społeczeństwa.Diakon prof. Waldemar Rozynkowski (UMK) przypomniał, że człowiek jest zbudowany na pamięci. – Mamy taki czas, kiedy przywołujemy ofiary zbrodni, tym razem ofiary Zbrodni Pomorskiej. Spotykamy się dokładnie w rocznicę, w tym czasie, kiedy ci ludzie ginęli. Potrzebujemy takich znaków, bodźców, symboli...Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej jest symbolicznym miejscem upamiętnienia polskich cywili, bestialsko zamordowanych przez niemieckich okupantów w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej.