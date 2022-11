Pieniądze z toruńskiej kwesty już przeliczone! Zebrano więcej niż rok temu

Aż 20 490 zł! Taką kwotę udało się zebrać w Toruniu podczas tegorocznej 20. kwesty na cmentarzu św. Jerzego - poinformował na Facebooku prezydent Michał Zaleski. Co roku do akcji przyłączają się toruńscy artyści, radni, sportowcy i dziennikarze.

Datki zostaną przeznaczone na naprawę ogrodzenia nagrobka Mariana Doerffera oraz na kontynuację renowacji pomnika rodziny Landgraf.Marian Doerffer był zasłużonym adwokatem i prokuratorem. W latach 1921-1923 pełnił funkcję Prezydenta Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Toruniu. Zajmował stanowisko sekretarza i skarbnika Rady Adwokackiej oraz członka Sędziowskiej Komisji Egzaminacyjnej. Aktywnie działał społecznie, m.in. w Towarzystwie Miłośników Torunia, którego był prezesem, Związku Adwokatów Polskich, Pomorskim Krajowym Związku Komunalnym, Dekanalnej Akcji Katolickiej i Sodalicji Mariańskiej. Był członkiem Konfraterni Artystów.Z kolei pomnik nagrobny rodziny Landgraf to jeden z niewielu zachowanych na cmentarzu św. Jerzego dużych nagrobków architektonicznych, ozdobiony ciekawymi motywami muzycznymi. Autorem projektu z 1912 r. jest ceniony bydgoski architekt Alfred Schleusener. Mimo znacznej degradacji zabytku do dziś czytelna jest jego harmonijna kompozycja, rozmach założenia i wyrafinowana forma detalu. W centralnej części nagrobka, zwieńczonego frontonem wspartym na doryckich kolumnach, znajdowała się niezachowana płyta inskrypcyjna.Zgodnie z założeniami kwesty, do odnowienia wybierane są w pierwszej kolejności nagrobki najstarsze, najbardziej wartościowe artystycznie lub poświęcone zasłużonym dla Torunia postaciom. Od początku istnienia akcji udało się odnowić ponad 30 mogił na toruńskich cmentarzach.Cmentarz św. Jerzego to najstarsza toruńska nekropolia. Spoczywają tam m.in. pionierka pedagogiki specjalnej w Polsce Wanda Szuman, kurierka Komendy Głównej AK gen. Elżbieta Zawacka ps. Zo, rektor UMK Sławomir Kalembka, astronom Wilhelmina Iwanowska, a także sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Lech Morawski. Nekropolia istnieje od 1811 roku.W ubiegłym roku na ratowanie nagrobków zebrano około 17 tys. zł.Więcej w materiale Michała Zaręby.