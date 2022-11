Zasłużyli się dla regionu... Te osoby pożegnaliśmy w ostatnim roku

Swoją działalność, pracę, związali z Kujawami i Pomorzem, odciskając na nich swoje piętno. 1 listopada przypominamy sylwetki osób zasłużonych dla regionu, które odeszły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Andrzej Janicki

Andrzej Młyński

Ksiądz prałat Władysław Mielcarek

Ojciec Władysław Wołoszyn

Stanisław Januszkiewicz

Wojciech Nowacki

Stanisława Sowa

Marzenna Schejbal

Andrzej Malingowski

Hanna Wolicka

Wiesława Słowińska

Krystyna Szalewska-Gałdyńska

Wiesław Wójcik

Fiedas



Ksiądz kan. Otton Szymków

Żanetta Kaźmierczak

Ryszard Zawiszewski

Krystyna Meissner

Kapitan Wacław Legan ps. „Niedorostek”

Jerzy Bańkowski

Jarosław Hupało

Profesor Elżbieta Laskowska

Regina Osińska

Profesor Mirosław Gołuński

Doktor Kazimierz Bryndal

Doktor Eleonora Sobiecka-Bryndal

Maciej Wacław

Kai Bumann

Wojciech „Fazi” Radtke

Jerzy Cabaj

Tadeusz Maciej Porębski



Leszek Dzierżewicz

Leszek Zaleski



Janusz Ostapiuk

Wojciech Banach

Profesor Piotr Malinowski

– bydgoski rysownik komiksów i ilustrator. Miał 55 lat. Współtwórca i redaktor naczelny magazynu komiksowego „Awantura”. Był członkiem „Studia Komiks Polski”. Publikował w wielu magazynach, m.in. „AQQ”, „Awantura”, „Czas komiksu”, „Nowa Fantastyka”, „Qriozum”, czy „Świat Gier Komputerowych”. W 2017 roku prace Andrzeja Janickiego zostały zebrane w monografii „Napalony na komiks” wydanej przez Ongrys. Został pochowany na cmentarzu na bydgoskich Bielawach.– wieloletni radny Bydgoszczy oraz działacz Prawa i Sprawiedliwości. Miał 70 lat. Andrzej Młyński był zaangażowanym społecznikiem, działał przede wszystkim na rzecz mieszkańców Fordonu. Nieprzerwanie od 2005 roku przewodniczył Radzie Osiedla Tatrzańskiego. Pomagał m.in. w organizacji festynów oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży z Fordonu.– ponad 30 lat był proboszczem na bydgoskim Szwederowie. Urodził się w Chełmcach koło Kruszwicy. W czasie okupacji działał w konspiracji – był łącznikiem Armii Krajowej. Po wojnie zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w Inowrocławiu i Bydgoszczy, później w Kretkowie niedaleko Jarocina oraz w Żninie. W lipcu 1972 roku został administratorem parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Szwederowie. Funkcję tę pełnił do 2004 roku, gdy został ustanowiony rezydentem.– jezuita, honorowy obywatel Torunia. To zaszczytne wyróżnienie zostało mu przyznane za stworzenie ośrodka niezależnej myśli i kultury, jakim stało się pod jego kierunkiem Duszpasterstwo Akademickie działające przy kościele pw. św. Ducha. W latach 80. współpracował z uniwersytecką i regionalną „Solidarnością”, udzielał też pomocy strajkującym studentom i pracownikom UMK niesłusznie oskarżanym o działalność antypaństwową. Za swoją postawę był wielokrotnie odznaczany. Miał 92 lata.– najstarszy opozycjonista antykomunistyczny w Bydgoszczy. Miał 86 lat. W 1979 roku przystąpił do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W swoim mieszkaniu zorganizował Punkt Konsultacyjny dla osób poszkodowanych przez represyjne działania władz. W ramach szykan został zwolniony z Zakładów Radiowych „Eltra”, gdzie pracował jako planista. Uczestniczył w pracach NSZZ „Solidarność”. Po 1989 roku włączył się w tworzenie struktur samorządowych w Bydgoszczy, zakładając Radę Osiedla Flisy, której został pierwszym przewodniczącym.– w latach 2002–2010 wiceprezydent Bydgoszczy. W latach 90. był związany z lokalnymi strukturami Porozumienia Centrum, a później Prawem i Sprawiedliwością. Był miejskim radnym, a za rządów Konstantego Dombrowicza – wiceprezydentem. W 2011 roku założył portal bydgoszcz24.pl. Był laureatem statuetki „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”. Miał 63 lata.– współzałożycielka słynnej bydgoskiej cukierni miała 100 lat. Działalność rozpoczęła w 1946 roku wraz z mężem Feliksem. Na przestrzeni lat do rodzinnego biznesu dołączały kolejne pokolenia, a firma z małego punktu przerodziła się w jedną z najpopularniejszych cukierni. Dziś jej wyroby znane są nie tylko w Bydgoszczy, ale również w kraju i za granicą.– pochodząca z Włocławka działaczka polonijna zmarła w Londynie. W czasie powstania warszawskiego pełniła wraz z siostrą funkcję sanitariuszki i łączniczki. Z upadającej Warszawy uciekała kanałami. Dostała się do niewoli. Po wyzwoleniu przez wojska gen. Maczka wraz siostrą i matką, wyjechał do Murnau, a później do Włoch, skąd wraz z armią gen. Andersa dostały się do Wielkiej Brytanii. Tam poznała swojego przyszłego męża. Do końca życia aktywnie uczestniczyła w życiu polskiej emigracji w Londynie. W 2012 roku odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miała 97 lat.– architekt, wraz z żoną prowadził pracownię architektoniczną Futura i galerię sztuki Next. Miał 67 lat. W latach 2002–2010 był przewodniczącym Kujawsko–Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów, działał też w bydgoskim oddziale Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jego dziełem są hotele Sepia przy ul. Focha i Słoneczny Młyn przy Jagiellońskiej, w obu przypadkach zaadaptował istniejące budynki. Andrzej Malingowski zaprojektował też m.in. biurowiec Asseco przy ul. Lenartowicza, restaurację Ogniem i Mieczem przy Ogińskiego i Karczmę Kujawską w Myślęcinku.– aktorka, na początku lat 60. występowała na scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Miała 88 lat. Hanna Wolicka była absolwentką warszawskiej PWST. Zadebiutowała w 1958 roku rolą Stelli w „Tramwaju zwanym pożądaniem” Tennessee Williamsa. Zagrała w ponad 100 spektaklach. Była związana ze scenami w Białymstoku, Bydgoszczy, Poznaniu, Olsztynie, Koszalinie czy Toruniu. Aktorka otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.– wieloletnia wójt gminy Raciążek. Miała 58 lat. Wiesława Słowińska zanim na cztery kadencje objęła fotel wójta, była sekretarzem gminy Raciążek. Za pomoc dla strażaków w 2017 roku Wiesława Słowińska została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa. Zmarła po ciężkiej chorobie.– toruńska artystka, malarka, autorka grafik i rysunków. Miała 84 lata. Swoje prace prezentowała na prawie 70 wystawach indywidualnych i ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Znajdują się one m.in. w zbiorach: Watykanu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także w zbiorach prywatnych w USA, Kanadzie, Szwecji, Norwegii i Japonii. Za pracę i działalność, nie tylko artystyczną, Krystyna Szalewska otrzymała wiele nagród i medali, w tym medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.– dziennikarz, prezes i redaktor naczelny dwutygodnika „Profile”. Wcześniej był też wydawcą i redaktorem Ilustrowanego Kuriera Polskiego, a jeszcze wcześniej działaczem Komitetu Obywatelskiego i współpracownikiem pierwszego po przemianach '89 roku niekomunistycznego wojewody bydgoskiego, Antoniego Tokarczuka.– bydgoski raper, twórca hitu „To nie Paradise”. Fiedas, czyli Maciej Frelikowski, urodził się 9 lipca 1974 roku. Muzycznie zasłynął utworem „Musisz”, dzięki któremu zajął trzecie miejsce w konkursie piosenki Polskiego Radia Białystok. Jego drugą pasją była kulturystyka. Chętnie angażował się w akcje charytatywne.– długoletni proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie i dziekan dekanatu strzeleńskiego. Oprócz pracy duszpasterskiej, angażował się w działalność charytatywną, edukacyjną, teatralno–ewangelizacyjną oraz organizację wydarzeń kulturalnych i turystycznych w ramach działającego przy parafii Muzeum – Romańskiego Ośrodka Kultury Ottona i Bolesława. Podjął się również trudu renowacji i rewitalizacji zabytków w kompleksie ponorbertańskim w Strzelnie. Jako diecezjalny duszpasterz rolników zainicjował działalność Klubu Dobrego Rolnika. W 2004 roku został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły przy Bazylice Kolegiackiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy.– dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w podbydgoskim Osielsku. Była propagatorką zdrowego, aktywnego trybu życia. Współorganizowała mistrzostwa Polski w nordic walkingu, które odbywają się w Osielsku. Miała 44 lata.– zasiadał w Sejmiku Województwa i bydgoskiej Radzie Miasta. Był związany z formacjami lewicowymi. Społecznik, nauczyciel, polityk, samorządowiec, popularyzator kultury, sportu i turystyki zmarł w wieku 81 lat po długiej chorobie.– reżyserka teatralna. W latach 1983–96 dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. To ona stworzyła Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialo-Wrocław. Krystyna Meissner kierowała też Starym Teatrem w Krakowie oraz Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Miała 89 lat.– był żołnierzem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej „Szczerbca”, 8 Oszmiańskiej Brygady Armii Krajowej „Tura”, Żołnierzem Wyklętym, antykomunistycznym powstańcem. Walkę o wolną i niepodległą Ojczyznę na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie kontynuował do 1950 roku. Był wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Wileńsko Nowogródzkiego w Bydgoszczy. Zmarł w wieku 95 lat.– konsul honorowy Litwy w Toruniu, filantrop i przedsiębiorca. Inicjował i wspierał wydarzenia kulturalne, wystawy i koncerty z udziałem artystów litewskich, działał na rzecz współpracy Torunia z Kownem. Wspierał i finansował wiele toruńskich imprez. Przez wiele lat był współwłaścicielem i sponsorem Toruńskiego Klubu Hokejowego. W ramach fundacji „Łączy nas Toruń i golf” wspomagał toruńskie placówki medyczne podczas pandemii koronawirusa. Był fundatorem pomnika Matki Boskiej przy kościele św. Katarzyny w Toruniu oraz kopii srebrnego krzyża, wykonanego na wzór średniowiecznego krucyfiksu z Pampeluny – daru dla toruńskiej katedry. Zmarł w Hiszpanii, podczas pielgrzymki do Santiago de Compostela. Miał 59 lat.– wieloletni radny i wiceprzewodniczący włocławskiej Rady Miasta. Miał 61 lat. Był cenionym i popularnym działaczem włocławskiej lewicy. Z zawodu nauczyciel. W przeszłości kierował Zespołem Szkół Integracyjnych. Mimo ciężkiej choroby był bardzo aktywny zawodowo i społecznie.– była wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesorem nauk humanistycznych i filologiem. W historii uczelni zapisała się jako ceniona badaczka etyki słowa i wartościowania w języku. Pracowała w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej. Była również jedną z założycielek i aktywną działaczką Wincentyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Stryszek”. Miała 76 lat.– długoletnia szefowa Soleckiego Centrum Kultury. Była rodowitą solecczanką, absolwentką pedagogiki na UMK w Toruniu. Z jej inicjatywy organizowano m.in. ogólnopolskie festiwale „Teatr po pracy”, festiwal filmowy inspirowany poezją czy europejski festiwal małych form teatralnych osób niepełnosprawnych „Terapia śmiechem”. Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury zmarła po ciężkiej chorobie. Miała 66 lat.– od początku kariery związany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miał 49 lat. Pracował w Katedrze Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa. Pracę rozpoczął w ówczesnej Akademii Bydgoskiej. Tu przeszedł całą drogą naukową, aż do stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, który został mu nadany w grudniu 2020 roku. Angażował się w życie Bydgoszczy, zwłaszcza w zakresie edukacji szkolnej. Był jurorem konkursów literackich i popularyzatorem wiedzy humanistycznej, zwłaszcza literatury fantastycznej.– ceniony toruński stomatolog, promotor oświaty zdrowotnej, miłośnik kultury kaszubskiej. Miał 92 lata. Kazimierz Bryndal był lekarzem o wysokim autorytecie w środowisku. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu w uznaniu wybitnych zasług doktora Kazimierza Brydala w pracach samorządu nadała mu zaszczytny Tytuł i Odznaczenie „Pro Gloria Medici”. W 2009 roku uhonorowany najwyższym odznaczeniem miejskim – medalem Thorunium. Był ojcem znanych artystów: Rafała, Jacka, Michała i Jakuba.– ceniona lekarka-stomatolog, a także aktywna działaczka Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu. Miała 71 lat. Została pochowana na cmentarzu św. Jerzego przy w Toruniu.– wokalista i gitarzysta bydgoskiej grupy Schizma. Miał 51 lat. Maciej Wacław tworzył w mieście scenę niezależną. Oprócz Schizmy grał i współtworzył wiele innych składów, takich jak Old Fashioned, In Spite Of, 666 Aniołów, The Cuffs, a ostatnio In Exit. Kolekcjonował też płyty. Współtworzył film o grupie Schizma – „Ewolucja buntowników”.– niemiecki dyrygent przez lata był związany z bydgoską Filharmonią Pomorską, najpierw jako gościnny dyrygent, następnie od 2015 roku jako szef artystyczny instytucji. W latach 80tych XX wieku współpracował na stałe z wieloma teatrami operowymi w Niemczech, gdzie kierował muzycznymi premierami. Kai Bumann miał 61 lat.–ceniony gitarzysta i kompozytor ze Świecia. Miał 49 lat. Był związany z wieloma grupami muzycznymi nie tylko lokalnymi, ale również ogólnopolskimi, m.in: Latający Most, Zydeco Flow, czy Blues Szwagiers oraz z muzykami Adrianem Zasadą i Tobiaszem Staniszewskim. Był pomysłodawcą inicjatywy „Muzyka łączy pokolenia”. Był też związany z Festiwalem Blues na Świecie.– radny powiatu chełmińskiego. Był wieloletnim dyrektorem szkoły i wójtem Lisewa. Zarządzał gminą przez trzy kadencje – do 2014 roku. Od 2018 roku zasiadał w radzie powiatu chełmińskiego. Pełnił w niej m.in. funkcję przewodniczącego komisji budżetu i mienia. Zasłynął z zaangażowania w działalność harcerską. Zmarł w wieku 71 lat po ciężkiej chorobie.– znany toruński artysta rzeźbiarz, którego prace stały się jedną z wizytówek Torunia. Miał 69 lat. Był autorem słynnej „Piernikarki”, stworzył także rzeźbę gen. Elżbiety Zawackiej i rzeźby Świętej Rodziny. Miasto zawdzięcza mu także „Katarzynki” w Piernikowej Alei Gwiazd. Zaprojektował też trumnę, w której spoczęły szczątki Mikołaja Kopernika we Fromborku.– był jednym z najdłużej sprawujących władzę polskich samorządowców. Na fotelu burmistrza zasiadał nieprzerwanie od 25 lat. To m.in. za jego urzędowania w 2014 roku rozebrano pomnik Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. Wiele lat prowadził gruntowną rewitalizację ciechocińskich parków: Sosnowego, Zdrojowego i Tężniowego. Za pomocą funduszy unijnych i dzięki wsparciu samorządu województwa gruntownie odnowiono słynne tężnie z XIX w. Miał 66 lat.– nauczyciel, działacz „Solidarności” podziemnej w Toruniu. Ukrywał się wiele miesięcy przed internowaniem. Należał do słynnej grupy „hakerów” Solidarności, która kilkakrotnie wdarła się na wizję reżimowej telewizji. Aresztowany i więziony. Miał 85 lat.– znany animator ochrony środowiska. Sprawował wiele ważnych funkcji w sferze ochrony przyrody. Był – między innymi – wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dyrektorem generalnym Europejskiej Platformy Recyklingu, a także wiceministrem środowiska, odpowiedzialnym za recykling odpadów. Janusz Ostapiuk działał również w samorządzie terytorialnym. Był radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także radnym gminy Włocławek. Zmarł w wieku 71 lat.– nagradzany poeta, prozaik, kolekcjoner bydgostanów. Był prezesem bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 69 lat. Wojciech Banach był laureatem wielu nagród literackich i nie tylko. W 2007 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W latach 2009 i 2015 był laureatem Złotej Strzały Łuczniczki – nagrody literackiej za najlepszą bydgoską książkę minionego roku, a w 2016 roku został nagrodzony Medalem „Za Twórczy Wkład w Kulturę Chrześcijańską”. W 2019 roku uhonorowano go Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.–emerytowany pracownik Instytutu (obecnie – Wydziału) Fizyki bydgoskiego UKW. Był cenionym i szanowanym naukowcem i dydaktykiem. Profesor Malinowski w latach 2012–2016 pełnił funkcję prorektora UKW ds. organizacji i rozwoju.