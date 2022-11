Wypadek w Bydgoszczy. Samochód uderzył w drzewo przy ul. Gajowej

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek (31 października) przy skrzyżowaniu ulicy Swarzewskiej z ulicą Gajową w Bydgoszczy. Mercedes czołowo uderzył w drzewo. Dwie osoby zostały uwięzione w aucie, strażacy uwalniali je przy pomocy narzędzi hydraulicznych.

Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały o godz. 21.34. - Z nieznanych dotąd przyczyn rozpędzony pojazd jadąc ulicą Swarzewską wjechał na skrzyżowanie z ulicą Gajową i uderzył czołowo w drzewo Jako pierwsi na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. To oni zajęli się w pierwszej fazie akcji osobami poszkodowanymi oraz przy pomocy gaśnicy zabezpieczyli pojazd – relacjonują strażacy.Kierowca i pasażer zostali uwięzieni w aucie, by ich uwolnić, trzeba było użyć narzędzi hydraulicznych. – Łącznie mercedesem podróżowało sześć osób. Wszyscy trafili pod opiekę ZRM z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – przekazują służby. – Po zaopatrzeniu poszkodowanych ratownicy przetransportowali ich do bydgoskich szpitali. Strażacy dokładnie przeszukali miejsce wypadku. Na szczęście w momencie zdarzenia na chodniku nie było żadnych osób – dodają.Przebieg zdarzenia ustala policja.