Igloo dla osoby bezdomnej stanęło w Toruniu. To pierwsze takie schronienie w Polsce!

Namiot termiczny będzie służył osobie w kryzysie bezdomności. Społecznicy rozdysponują jeszcze dziewięć podobnych/fot. „Serce Torunia”, Facebook Namiot termiczny będzie służył osobie w kryzysie bezdomności. Społecznicy rozdysponują jeszcze dziewięć podobnych/fot. „Serce Torunia”, Facebook

Specjalny namiot termiczny będzie służył potrzebującej w Toruniu. – To awaryjne schronienie dla osób w kryzysie – czy to dla osób w kryzysie bezdomności, czy w innym kryzysie – tłumaczy Michał Piszczek, społecznik z organizacji „Serce Torunia”, inicjator akcji.

To pierwsze igloo w Toruniu – i jednocześnie pierwsze w Polsce. – Osoba, która będzie z niego korzystać, na pewno będzie miała już ciepło. Mamy nadzieję, że się sprawdzi, że będzie długo służyć panu, który je dostał – dodaje.



„Serce Torunia” dysponuje jeszcze dziewięcioma igloo. Zostaną one przeznaczone dla kolejnych osób w potrzebie. – Oczywiście, robimy to wszystko z głową, po konsultacjach ze strażą miejską, z pracownikami socjalnymi. Na pewno dostaną je osoby, które bardzo tego potrzebują, takie, które z różnych przyczyn nie chcą trafić do noclegowni czy schroniska, ale jednak będą potrzebować schronienia – tłumaczy Michał Piszczek.