31 października luteranie obchodzą Święto Reformacji

Parafia ewangelicko-augsburska we Włocławku/fot. Facebook

Tego dnia 1517 roku Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez. – Wspominamy to wydarzenie i analizujemy, w jakim miejscu jesteśmy – mówił o święcie na antenie Polskiego Radia Katowice biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ksiądz Marian Niemiec.

– [Rozważamy] czy zasady reformacji, „solus Christus” – tylko Chrystus – „sola Scriptura” – tylko Pismo święta, „sola gratia per fidem” – tylko z łaski przez wiarę – dalej funkcjonują i czy my je pielęgnujemy i w jakim kierunku idziemy? Jeżeli jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który nas odkupił, pojednał i zbawił, to już do tego nic nie możemy [dodać – przyp. red.] – mówił.



Tezy obejmowały m.in. krytykę ówczesnego Kościoła zachodniego. Zapoczątkowały rozłam, w wyniku którego zaczęły powstawać Kościoły protestanckie.



W Polsce żyje prawie 150 tysięcy wyznawców różnych odłamów protestantyzmu. Parafia ewangelicko-augsburska funkcjonuje m.in. we Włocławku. Jej proboszczem jest ks. Dawid Mendrok.



O tym, jak to jest być żoną pastora, opowiada Monika Mendrok. – Mój mąż jako pastor, jako ksiądz ma wiele obowiązków. Na pierwszym miejscu jest parafia, dopiero później rodzina. Troszczy się o rodzinę, ale te sprawy duchowe i organizacja parafii są na pierwszym miejscu – tłumaczy.