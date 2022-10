Oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Polska 2050 chce, by rolnicy nadal mogli składać wnioski

Termin składania wniosków został już przedłużony z 15 na 31 października. O kolejnym przedłużeniu może zdecydować tylko ministerstwo/fot. Michał Zaręba

W poniedziałek (31 października) upływa termin składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Kujawsko-pomorscy działacze partii Polska 2050 Szymona Hołowni apelują do rządu i wojewody o wydłużenie tego terminu. Według działaczy rolnicy za późno dowiedzieli się o takiej możliwości.

– Standardowo do tej pory wyglądało to tak, że zarówno gminy, jak i sołtysi otrzymywali informacje z ARiMR-u (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przyp. red.), że tego rodzaju nabory są prowadzone. Niestety, tym razem takiej informacji zabrakło – mówił Arkadiusz Jąkalski, sołtys sołectwa Sadłóg, członek Zarządu Regionu Stowarzyszenia Polska 2050.



– Na obszarach wiejskich profil zaufany u rolników, którzy mają niskie kompetencje cyfrowe to bardzo trudna sprawa, ci ludzie nie wiedzą, jak to zrobić – tłumaczy. –Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że interpretacja przepisów, które zostały wydane w tej sprawie, jest bardzo niejasna. Mówi się o pomocy dla rodzin. O osobach, które samotnie gospodarują na gospodarstwach rolnych mówi się, że są wykluczone z takiej pomocy, ponieważ one nie tworzą rodziny – tłumaczy.



Jak przekazał nam rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego, termin został już raz wydłużony z 15 do 31 października i tylko ministerstwo może zdecydować o kolejnej zmianie. O wydłużenie terminu do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiła już Krajowa Rada Izb Rolniczych.