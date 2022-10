Przewoził nielegalne papierosy i alkohol. Więcej „lewego” towaru miał w garażu [wideo]

Ponad 6,5 tys. paczek papierosów bez akcyzy oraz 118 litrów nielegalnego spirytusu zatrzymali funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 170 tys. złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali w Chojnicach do kontroli samochód osobowy marki Dacia, w którym kierowca przewoził papierosy i alkohol bez wymaganych znaków akcyzy. Podczas kontroli 61-letni mieszkaniec miasta przyznał się do przechowywania wyrobów akcyzowych w garażu.Zabezpieczono tam ponad 6,5 tysiąca paczek papierosów, 30 kg ciętego tytoniu oraz 118 litrów spirytusu w butelkach typu PET.Niezapłacony podatek akcyzowy od tego nielegalnego towaru wynosi ponad 170 tys. złotych.Postępowanie w sprawie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu. Mężczyźnie postawiono zarzut paserstwa akcyzowego, za które grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat trzech, albo obie te kary łącznie.