Gęsta mgła także we Wszystkich Świętych! IMGW wydało ostrzeżenie [wideo, zdjęcia]

IMGW ostrzega: Silne zamglenia przez najbliższe dwa dni/jw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje niekorzystną pogodę na najbliższe godziny i dni. Jest ciepło, ale za to miejscami występują gęste mgły, ograniczające widoczność od 100 do 200 m, lokalnie do ok. 50 metrów.