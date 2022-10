1 listopada podwiozą na cmentarze seniorów i osoby niepełnosprawne. Inicjatywa włocławskiego ratusza

Włocławski magistrat oferuje darmowy transport na cmentarze dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Można telefonicznie zamówić kurs samochodem, przystosowanym do przewozu takich pasażerów – również inwalidów na wózkach.

– Osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać 1 listopada w godz. od 7.00 do 21.00 z usługi door to door. To projekt, dzięki któremu właśnie osoby mające problem z poruszaniem się – czy to orzeczenie o niepełnosprawności czy osoby w wieku 60+, które też mają problem z tym, żeby samodzielnie dotrzeć do jakiegoś miejsca – mogą zadzwonić po samochód, który przyjedzie pod ich dom, następnie zawiezie w miejsce docelowe – informuje Bartek Kucharczyk z Urzędu Miasta Włocławka. – Co trzeba zrobić? Sięgnąć po telefon i zarezerwować taką możliwość właśnie na 1 listopada – mówi.Numer telefonu to 531-053-033.