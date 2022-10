Zaduma i wspomnienia we Wszystkich Świętych sprawiają, że nasz mózg… zwalnia

Przed nami Dzień Wszystkich Świętych. Jak się okazuje, moment zadumy nad zmarłymi sprawia, że zwalniamy nie tylko my, ale i nasz mózg, uruchamiając obszary związane ze wspomnieniami.

Wszystkich Świętych to moment spotkań z rodziną i czas na wspomnienia tych, którzy odeszli. Święto często przywołuje refleksję nad życiem i przemijaniem. Z tego powodu zwalnia także nasz mózg. Najważniejszy organ dla człowieka uruchamia w tym czasie obszary związane ze wspomnieniami.Więcej powiedziała o tym profesor Alina Borkowska, kierownik Katedry Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. – Każdy okres, który skłania nas do wspomnień i refleksji, wiąże się z określoną aktywnością mózgu, pozwalającą nam na uruchomienie tego, co mamy w pamięci długotrwałej. Chodzi o wspomnienia – stwierdziła Borkowska.– Są one bardzo ważne dla człowieka, gdyż to część pamięci autobiograficznej. Nie wiemy do końca, gdzie są przechowywane wspomnienia, ale widzimy aktywność pewnych struktur mózgu, które uruchamiają się podczas wspomnień. Można wskazać kilka takich struktur mózgu. Równowaga pomiędzy nimi jest nazywana „dobrym stanem umysłu” – dodała profesor.