Tachografy będą sprawdzane zdalnie. Inspekcji Transportu Drogowego pozwoli na to nowoczesny sprzęt

Pierwsze w regionie zdalne kontrole tachografów zapowiedziała Inspekcja Transportu Drogowego. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym urządzeniom, które dotarły do Bydgoszczy.

Specjalne urządzenia mieszczą się w dwóch nowych wozach służbowych. Pojazdy w najbliższych dniach wyjadą na kujawsko-pomorskie trasy.Kontrola tachografów na odległość to nowość nie tylko w regionie, ale także w kraju. – Te pojazdy są wyposażone w nowoczesne urządzenia, pierwsze takie w naszym województwie. Nie musimy zatrzymywać pojazdu do kontroli, fizycznie pobierać danych, przenosić ich na nasze laptopy, tylko po prostu zdalnie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w danym momencie kierowca prawidłowo rejestruje swoje okresy aktywności, czyli kolokwialnie nie oszukuje tachografu – powiedział Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Marcin Mroczkowski.Tachograf to urządzenie, które pokazuje przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość oraz aktywność kierowcy, jego pracę i odpoczynek.