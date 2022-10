Tak będzie wyglądał dworzec Toruń Wschodni! Zaczyna się przebudowa [wizualizacje]

Wybudowany w 1909 roku neogotycki dworzec Toruń Wschodni odzyska historyczny blask. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy prac. W czasie robót podróżni będą korzystać z dworca tymczasowego.

Renowacji poddana zostanie elewacja budynku. Na nowo zaprojektowano aranżację wnętrz, w których połączono nowoczesną stylistykę z historycznymi detalami. Nowego wyrazu nabierze też hol dworca Toruń Wschodni, który po przebudowie będzie pełnił również funkcję poczekalni. W holu odtworzona zostanie drewniana okładzina ścian. Renowację przejdą witraże na obydwóch końcach hali dworcowej.Hole zyskają też nowe ławki, nowoczesne, stylowe oświetlenie, gabloty z rozkładami jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W budynku znajdą się również nowe toalety oraz pokój dla opiekuna z dzieckiem. Na parterze dworca zlokalizowane będą również lokal z antresolą na wynajem i część hostelu, który będzie się mieścił się również na piętrze budynku.– Rozpoczęcie przebudowy dworca Toruń Wschodni to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Torunia zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Remont zostanie przeprowadzony w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. – W jego ramach polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad dwa miliardy złotych na modernizację blisko 200 dworców – zaznacza.Przebudowany budynek dworca Toruń Wschodni będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przewidziano montaż m.in. dotykowych tablic z planami dworców, oznaczenia w alfabecie Braille'a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, urządzenia wzmacniające działanie aparatów słuchowych przy kasach czy obniżenie blatów okienek kasowych dla osób poruszających się na wózkach. W budynku pojawią się również windy.Dzięki inwestycji dworzec ma stać się bardziej przyjazny środowisku. Nowe oświetlenie będzie energooszczędne i sterowane za pomocą automatyki. Ocieplenie budynku od wewnątrz, nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz kurtyny powietrzne pozwolą na ograniczenie strat ciepła. Przy dworcu powstanie zbiornik do zbierania deszczówki, a uzyskana w ten sposób woda, po oczyszczeniu, będzie służyła do spłukiwania dworcowych toalet. Pracę urządzeń i systemów w budynku będzie nadzorować system BMS (Building Management System).Inwestycja obejmie też remont znajdującego się w pobliżu budynku administracyjnego, w którym po renowacji i przystosowaniu do nowych funkcji będą mieściły się hostel oraz lokal gastronomiczny z ogródkiem letnim. Po stronie wschodniej od zabudowań dworcowych powstanie nowy parking z 19 miejscami, w tym dwoma dla osób z niepełnosprawnościami i dwoma dla samochodów elektrycznych. Aranżację przestrzeni wokół dworca uzupełnią nowa nawierzchnia, elementy małej architektury (oświetlenie, ławki, kosze) oraz zieleń. Po obydwóch stronach schodów wejściowych prowadzących do dworca oraz przed budynkiem administracyjnym powstaną nowe klomby z drzewami, krzewami i kwiatami.Koszt przebudowy dworca Toruń Wschodni to blisko 27 mln złotych. Inwestycja jest dofinansowana z budżetu państwa. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, projekt przebudowy opracował Transprojekt Gdański, a wykonawcą prac budowlanych jest spółka Budimex. Dworzec ma zostać otwarty dla podróżnych w drugiej połowie 2024 roku.– Dworzec Toruń Wschodni to pierwsza z dwóch inwestycji w Toruniu, na której startujemy z pracami budowlanymi. W planach mamy również przebudowę dworca Toruń Miasto – zapowiada Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.