2022-10-28, 12:30 Redakcja
Листопад буде останнім місяцем безкоштовних проїздів автобусами та трамваями у Торуні
Закінчується період фінансування місячних проїзних квитків для біженців із бюджету міста Торуня.
Зацікавлені проїздом у автобусах і трамваях зможуть купувати квитки згідно із діючим тарифом. Актуальні ціни квитків на міський транспорт становлять:
- квиток одноразовий - нормальний 3,40 зл, пільговий 1,70 зл
- квиток на добу - нормальний 12 зл, пільговий 6 зл
- квиток на тиждень - нормальний 43 зл, пільговий 21,50 зл
- місячний квиток на усі трамвайні лінії у першій зоні - нормальний 72 зл, пільговий 36 зл
- місячний квиток на 1 автобусну лінію (1 зона) - нормальний 71 зл,
пільговий 35,50 зл
- місячний квиток на 1 автобусну лінію (1 і 2 зони) - нормальний 86 зл, пільговий 43 зл
- місячний квиток на усі денні та нічні лінії (1 зона) - нормальний 88 зл, пільговий 44 зл
- місячний квиток на усі денні та нічні лінії (1 і 2 зони) - нормальний 126 зл, пільговий 63 зл
- квиток на семестр для учнів та студентів - 190 зл
- тимчасовий квиток 45 хвилин - нормальний 3,80 зл, пільговий 1,90 зл
- родинний квиток одноразовий - 13 зл
- родинний квиток на вихідних - 10 зл.
1 зона охоплює територію міста Торунь, а 2 зона це села та містечка
прилеглі до міста, що обслуговуються Міськими Закладами Комунікації у
Торуні.
- квиток одноразовий - нормальний 3,40 зл, пільговий 1,70 зл
- квиток на добу - нормальний 12 зл, пільговий 6 зл
- квиток на тиждень - нормальний 43 зл, пільговий 21,50 зл
- місячний квиток на усі трамвайні лінії у першій зоні - нормальний 72 зл, пільговий 36 зл
- місячний квиток на 1 автобусну лінію (1 зона) - нормальний 71 зл,
пільговий 35,50 зл
- місячний квиток на 1 автобусну лінію (1 і 2 зони) - нормальний 86 зл, пільговий 43 зл
- місячний квиток на усі денні та нічні лінії (1 зона) - нормальний 88 зл, пільговий 44 зл
- місячний квиток на усі денні та нічні лінії (1 і 2 зони) - нормальний 126 зл, пільговий 63 зл
- квиток на семестр для учнів та студентів - 190 зл
- тимчасовий квиток 45 хвилин - нормальний 3,80 зл, пільговий 1,90 зл
- родинний квиток одноразовий - 13 зл
- родинний квиток на вихідних - 10 зл.
1 зона охоплює територію міста Торунь, а 2 зона це села та містечка
прилеглі до міста, що обслуговуються Міськими Закладами Комунікації у
Торуні.