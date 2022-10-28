Листопад буде останнім місяцем безкоштовних проїздів автобусами та трамваями у Торуні

Зацікавлені проїздом у автобусах і трамваях зможуть купувати квитки згідно із діючим тарифом/Торунська ратуша

Закінчується період фінансування місячних проїзних квитків для біженців із бюджету міста Торуня.

Зацікавлені проїздом у автобусах і трамваях зможуть купувати квитки згідно із діючим тарифом. Актуальні ціни квитків на міський транспорт становлять:



- квиток одноразовий - нормальний 3,40 зл, пільговий 1,70 зл

- квиток на добу - нормальний 12 зл, пільговий 6 зл

- квиток на тиждень - нормальний 43 зл, пільговий 21,50 зл

- місячний квиток на усі трамвайні лінії у першій зоні - нормальний 72 зл, пільговий 36 зл

- місячний квиток на 1 автобусну лінію (1 зона) - нормальний 71 зл,

пільговий 35,50 зл

- місячний квиток на 1 автобусну лінію (1 і 2 зони) - нормальний 86 зл, пільговий 43 зл

- місячний квиток на усі денні та нічні лінії (1 зона) - нормальний 88 зл, пільговий 44 зл

- місячний квиток на усі денні та нічні лінії (1 і 2 зони) - нормальний 126 зл, пільговий 63 зл

- квиток на семестр для учнів та студентів - 190 зл

- тимчасовий квиток 45 хвилин - нормальний 3,80 зл, пільговий 1,90 зл

- родинний квиток одноразовий - 13 зл

- родинний квиток на вихідних - 10 зл.



1 зона охоплює територію міста Торунь, а 2 зона це села та містечка

прилеглі до міста, що обслуговуються Міськими Закладами Комунікації у

Торуні.