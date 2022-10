Rozbiórka wiaduktu na al. Armii Krajowej wstrzymana! Powodem specjalne transporty z węglem

– Spółka PKP PLK z powodu „specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami” wstrzymała pozwolenia na wyłączenia kolejowe, które umożliwiłyby Wykonawcy prowadzenie robót rozbiórkowych nad torami – poinformował ZDMiKP w Bydgoszczy.

Rozbiórka zachodniego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej rozpoczęła się we wrześniu. Dotąd rozebrano nawierzchnię i bariery ochronne, zdemontowano betonowe płyty wzmacniające nasypy, wykonano rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem. Teraz wykonawca, firma Mostostal Kielce miał przystąpić do rozbiórki obiektu nad linią kolejową. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, PKP PLK cofnęła jednak pozwolenia na wyłączenia kolejowe, które umożliwiłyby prowadzenie prac.- Jako Zamawiający jesteśmy zobligowani do końca roku wydać na realizację tej inwestycji kwotę 15 mln zł w celu pozyskania rządowego dofinansowania na budowę nowego wiaduktu. Wstrzymanie robót uniemożliwia wręcz spełnienie tego warunku – zapowiada ZDMiKP. – Dlatego również z tego powodu, wspólnie z wykonawcą, pracujemy nad wprowadzeniem zmian w sposobie realizacji i harmonogramie zadania – przekazuje.Mostostal Kielce będzie prowadził roboty przy rozbiórce przyczółków i budowie nowych.- Jednocześnie trwają intensywne rozmowy dotyczące wprowadzenia zmian technologicznych umożliwiających otwarcie tzw. frontu robót choćby poza strefą torowiska, co wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowych konstrukcji stabilizujących przęsła podczas rozbiórki. Kontynuowane będą też rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie wyłączenia trakcji elektrycznej pod obiektem – zapowiadają drogowcy.