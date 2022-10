Nowy kierunek i nowy przewoźnik. Sezon zimowy na lotnisku Bydgoszcz

Węgierskie linie będą obsługiwać rejsy do Londynu Luton/mat. Portu Lotniczego Bydgoszcz

Ostatnia niedziela października to na lotniskach początek sezonu zimowego i związane z tym zmiany w siatce połączeń. Nowością w Porcie Lotniczym Bydgoszcz będą rejsy do Bristolu. Współpracę z lotniskiem zaczyna też nowy przewoźnik.

W sezonie zimowym oferta bydgoskiego portu wzbogaca się o realizowane przez Ryanair rejsy do Bristolu. Pierwszy zaplanowano na 31 października, będą realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Ryanair obsługiwać będzie także loty do Birmingham, Dublina, Londynu Luton oraz do Londynu Stansted.



Współpracę z bydgoskim portem zaczyna też nowy przewoźnik: WIZZ Air. Węgierskie linie będą obsługiwać rejsy do Londynu Luton. Loty będą odbywać się od 14 grudnia, do 8 stycznia w środy i niedziele, w pozostałą cześć sezonu zimowego - we wtorki i piątki.

– Zmienia się również rozkład lotów Polskich Linii Lotniczych LOT z Bydgoszczy do Krakowa. Rejsy realizowane będą do końca tego roku, dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele – informuje rzecznik portu Mateusz Dul. – LOT kontynuuje regularne rejsy na lotnisko Chopina w Warszawie. W sezonie zimowym loty do stolicy realizowane będą sześć razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku oraz w niedziele.



Dodatkowe loty Ryanair zaplanował na okres świąteczno-noworoczny, w dniach 20 grudnia – 3 stycznia. Zwiększona zostanie liczba rejsów do Dublina i Bristolu.



Szczegółowy rozkład lotów oraz aktualną siatkę połączeń znaleźć można na stronie internetowej www.plb.pl.