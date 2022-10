„Stara biblioteka” UKW uroczyście otwarta po remoncie. Teraz to siedziba Wydziału Językoznawstwa [wideo, zdjęcia]

Budynek po starej bibliotece UKW jak nowy/fot. jw

Dawny budynek biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 będzie służył studentom kierunków humanistycznych . Przebudowany gmach ma ponad 50 sal i gabinetów, jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zyskał klimatyzację i sprzęt do prezentacji.

– Odzyskujemy budynek, który w naszych murach istnieje od 1992 roku. Biblioteka przeniosła się do nowego budynku, natomiast ten oddajemy dzisiaj dla Wydziału Literaturoznawstwa, Językoznawstwa i innych kierunków humanistycznych – tłumaczy Jarosław Burczyk, prorektor ds. nauki UKW. – Większość tych studentów uczyła się na ul. Grabowej. Uniwersytet stara się przytulić swoich studentów i pracowników jak najbliżej serca, czyli na nasz główny kampus. Stajemy się coraz bardziej zwartym kampusem, i to jest dobre – podkreśla.



Dziekan Wydziału Językoznawstwa, prof. Magdalena Czachorowska, zaznacza, że gmach przy ul. Grabowej nie był odpowiedni dla uczelni. – Został przysposobiony po starej szkole podstawowej. Ten budynek był już tak stary, że należało go po prostu wymienić; to nie był budynek dla uniwersytetu, który się rozwija w Bydgoszczy, tylko dla jakiejś szkółki niedzielnej. A teraz mamy prawdziwy budynek uniwersytecki – mówi.



W wyremontowanym budynku przy Chodkiewicza 30 przez 22 lata mieściła się uczelniana biblioteka. Tę funkcję gmach przestał pełnić osiem lat temu, kiedy powstała nowoczesna biblioteka UKW przy ul. Szymanowskiego.



Podczas pierwszego etapu rewitalizacji gmachu przy ul. Chodkiewicza 30 przebudowano jego bryłę. Powstały m.in. dwie nowe klatki schodowe z windami, wymieniono część elementów konstrukcyjnych budynku. W drugim etapie prac wyburzono m.in. ściany starego układu, wymurowano nowe ścianki działowe, powstały nowoczesne instalacje techniczne, wymieniono stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, zamontowano stropy podwieszane, a dach ocieplono.



Na trzech kondygnacjach budynku ulokowano ponad 50 sal wykładowych, ćwiczeniowych, komputerowych oraz pokojów dla wykładowców. Budynek wzbogacił się też o niezbędne zaplecze sanitarno–techniczne.



Wartość prac przy II etapie przebudowy starej biblioteki wyniosła ponad 10 mln złotych.