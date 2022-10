Wypadek w Piotrkowie Kujawskim. Motorowerzysta trafił do szpitala

Kierujący fordem 43-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z motorowerem/fot. KPP Radziejów Kierujący fordem 43-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z motorowerem/fot. KPP Radziejów Kierujący fordem 43-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z motorowerem/fot. KPP Radziejów Kierujący fordem 43-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z motorowerem/fot. KPP Radziejów kierujący fordem 43-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z motorowerem/fot. KPP Radziejów

Do zderzenia motoroweru z samochodem osobowym doszło ok. 6.30 w Piotrkowie Kujawskim (powiat radziejowski). Według wstępnych ustaleń policji, kierujący fordem wymusił pierwszeństwo przejazdu na motorowerzyście, ten w wyniku zderzenia z obrażeniami trafił do szpitala.