Перед днем ​​усіх святих: збір на цвинтарі св. Георгія в Торуні

Незабаром День Всіх Святих. Ремонт огорожі могильного пам'ятника Маріана Дерффера і подальший збір коштів на реновацію чудового родинного пам’ятника Ланграфів – такі цілі цьогорічного збору, який відбудеться 1 листопада на вул. Św. Jerzego в Торуні.

З 2003 року мерією міста та Товариством любителів Торуня організовано збір коштів, які спрямовуються на відновлення культурних пам’ятників видатних жителів. Це могили, які вже ніхто не відвідує. Щороку десятки відомих людей присвячують свій вільний час, щоб стоячи з банкою в руках, просити жителів Торуня та відвідувачів могил своїх родичів пожертвувати на відновлення старих пам’ятників. Завдяки збору коштів на сьогодні відреставровано понад 30 могил. Надгробок Маріана Дерффера, президента Товариства любителів Торуня, який загинув перед Другою світовою війною, було відреставровано два десятиліття тому. Відтоді бордюр пам’ятника був пошкоджений, тому що могила знаходиться в місці постійного руху. Маріан Дерффер був видатним адвокатом і прокурором. У 1921-1923 рр.він був головою Воєводського Адміністративного Суду в Торуні. Після відставки з цієї посади керував власною юридичною фірмою. Похований поряд із 3-річною донькою Марилою та дружиною Зофією Севериною Ястшембець-Яновською, активісткою патріотичних та жіночих організацій.У період усіх святих громадський транспорт функціонуватиме інакше.