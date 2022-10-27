2022-10-27, 12:00 Redakcja
Перед днем усіх святих: збір на цвинтарі св. Георгія в Торуні
Незабаром День Всіх Святих. Ремонт огорожі могильного пам'ятника Маріана Дерффера і подальший збір коштів на реновацію чудового родинного пам’ятника Ланграфів – такі цілі цьогорічного збору, який відбудеться 1 листопада на вул. Św. Jerzego в Торуні.
він був головою Воєводського Адміністративного Суду в Торуні. Після відставки з цієї посади керував власною юридичною фірмою. Похований поряд із 3-річною донькою Марилою та дружиною Зофією Севериною Ястшембець-Яновською, активісткою патріотичних та жіночих організацій.
У період усіх святих громадський транспорт функціонуватиме інакше.