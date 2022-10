Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie

Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zatrzymań doszło w województwie kujawsko-pomorskim. - Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki „słupy" – informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. - Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2 tysięcy złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów" - wyjaśnia Pasieczyńska. - Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut .Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. - Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem paliwami, w ramach której posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, wykorzystując je do zaniżania należności podatkowych, a także pranie brudnych pieniędzy - informuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. - Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wzajemnego kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowego - podali prokuratorzy.Łącznie w sprawie zarzuty już usłyszało ponad 200 osób, a działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na prawie 1 miliard złotych. Według ustaleń śledczych członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. - Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa - podkreśliła podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.W nielegalną działalność grupy zamieszanych było wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. - Członkowie grupy nabywali z innych krajów Unii Europejskiej - przy udziale tzw. znikających podatników - paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa - podkreśliła policjantka.Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia.