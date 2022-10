Zbudują nowe przystanki kolejowe. Dla pasażerów z Grudziądza i Tucholi

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na projekty i budowę przystanków kolejowych Grudziądz Rządz i Tuchola Rudzki Most.

- Inwestycje zostaną przeprowadzone w ramach rządowego programu - poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK. Nowy przystanek Grudziądz Rządz przewidziano na linii Toruń – Malbork (nr 207), w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Południową i drogą krajową nr 55. Łatwiejsze będą podróże w kierunku Chełmży i Torunia. Przystanek Tuchola Rudzki Most powstanie w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Międzylesie, a z niego będzie można wsiąść do pociągów w kierunku Chojnic i Bydgoszczy (linia nr 208).Perony będą wyposażone w wiaty i ławki oraz tablice informacyjne. Przewidziano energooszczędne oświetlenie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania zostaną zbudowane ścieżki naprowadzające i pochylnie.Zakończenie budowy przystanku Tuchola Rudzki Most planowane jest na koniec 2023 r. Z przystanku Grudziądz Rządz podróżni będą korzystać w czerwcu 2024 r.