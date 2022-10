Grudziądzanie zapłacą więcej za bilety komunikacji miejskiej. Radni przyjęli uchwałę

3,80 zł, a nie jak obecnie 3,20 zł będzie kosztować jednorazowy bilet normalny komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Tak zdecydowali radni podczas sesji Rady Miasta.

Za podwyżką ceny głosowali radni Koalicji Obywatelskiej i Sojuszu Obywatelskiego „Grudziądz”. – Wzrosły ceny paliw, wiemy, jak gigantycznie wzrosły koszty energii, koszty gazu, a to ma przełożenie na ceny biletów komunikacji miejskiej. Do jej funkcjonowania dokładamy ok. 80 proc. z budżetu Miasta, z naszej wspólnej kasy, czyli klub jest „za” – mówi Paweł Napolski, radny KO.Przeciwni uchwale byli radni Prawa i Sprawiedliwości oraz radny niezrzeszony. – Nie powinniśmy podnosić cen biletów, bo to jest tylko ułamek finansowania komunikacji miejskiej – przekonuje Arkadiusz Gorzka, radny niezrzeszony „Czas Grudziądza”. – Powinniśmy stawiać na ekologię, ponieważ im większy będzie współczynnik komunikacji miejskiej, tym mniejsze będzie obciążenie dla środowiska – dodaje.– Chciałbym, żeby samorząd z Grudziądza zachował się tak, jak zachowuje się państwo, które, zanim zdecyduje się na obciążenie mieszkańców skutkami tego, co się dzieje, stara się w maksymalny sposób im pomóc. Zwiększanie obciążeń, danin miejskich, jest nieuzasadnione – mówi Andrzej Wiśniewski, radny PiS.Bilet jednorazowy będzie kosztował 3,80 zł, ulgowy 1,90 złotego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.