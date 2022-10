Pomogli załodze śmigłowca, zabezpieczyli drogę. Ćwiczenia służb w bazie LPR w Żołędowie [zdjęcia]

Nagła utrata mocy w trakcie lądowania śmigłowca, zadymienia w kabinie i lekkie obrażenia u załogi – to scenariusz zdarzenia, na które mieli zareagować przedstawiciele ratunkowych. We wtorek uczestniczyli w ćwiczeniach w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żołędowie.

Ćwiczenia miały sprawdzić działania służb ratunkowych w odpowiedzi na zagrożenia, do których może dojść podczas codziennej pracy lotniska.– Scenariusz ćwiczenia przewidywał udzielenie pomocy oraz zabezpieczenie terenu podczas nagłej utraty mocy w trakcie operacji lądowania śmigłowca podczas lotu szkolnego w momencie przyziemienia w wyniku czego doszło do zadymienia w kabinie oraz lekkich obrażeń u trzyosobowej załogi – tłumaczy kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Na miejsce skierowano pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję, która zabezpieczała rejon skrzyżowania drogi nr 5 z drogą nr 244 i teren przyległy do lotniska na drodze dojazdowej. – Wspólne działania służb niewątpliwie dobrze wpłynęły na doskonalenie koordynacji działań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób – podkreśla kom. Kowalska.