Program naprawczy dla szpitala w Grudziądzu przyjęty. Ale nie jednogłośnie

Po czterogodzinnej dyskusji grudziądzcy radni przyjęli program naprawczy dla szpitala. Za dokumentem, który wskazuje drogę wyjścia lecznicy z kryzysu finansowego, głosowało 16 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, a jeden, Adam Wiśniewski (klub radnych Prawa i Sprawiedliwości), był przeciwny.

Przypomnijmy: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu jest zadłużony na ponad 400 mln złotych. Podczas sesji Rady Miasta większość radnych opowiedziało się za przyjęciem programu naprawczego.- Rada Społeczna Szpitala i Komisja Zdrowia zaopiniowały program pozytywnie. Klub radnych KO przeanalizował go bardzo dokładnie – mówi Paweł Napolski, radny Koalicji Obywatelskiej. – Jeżeli program naprawczy ma być szansą na pozyskanie niskooprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 400 mln złotych, to myślę, że warto dać szansę, aby dyrekcja szpitala mogła ubiegać się o tę pożyczkę. Ten program naprawczy urealnia funkcjonowanie szpitala – przekonuje.Przeciwko dokumentowi zagłosował radny PiS Andrzej Wiśniewski. – To, czym szpital grudziądzki jest po trzech latach rządów prezydenta Glamowskiego, to obraz nędzy i rozpaczy. W tej sytuacji trudno mi nawet wyrokować, jaka jest przyszłość szpitala, co jeszcze można zrobić, bo na pewno programem ratunkowym na pewno nie jest ten program naprawczy, który nam się teraz przedstawia. Myślę, że to ma na celu jedynie przedłużenie agonii [szpitala] – uważa.