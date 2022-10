Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej/fot. ilustracyjna, PAP, Przemysław Piątkowski

Do wycieku z cysterny doszło ok. godz. 14.00 w Kruszwicy na drodze wojewódzkiej 412, w kierunku obwodnicy Inowrocławia. W wyniku zdarzenia powstała plama melasy o długości ok. pięciu kilometrów.

Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej i policja, ruch odbywa się wahadłowo.