Osoby z niepełnosprawnością mogą odnieść sukces w pracy! Konferencja w Bydgoszczy

Wsparciu osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy oraz promocji ich zatrudniania poświęcona jest X Konferencja „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu”. Pracodawcy i poszukujący pracy spotkali się w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy.

– W naszym województwie pracuje blisko 30000 osób niepełnosprawnych. Przeważają mężczyźni, a średnia wieku w tej grupie to 53 lata – mówi Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. – Niestety w odróżnieniu od sytuacji w Polsce, w naszym województwie spada liczba pracujących osób niepełnosprawnych – dodaje.Konferencja „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu” ma zwiększyć świadomość u pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością oraz u osób z niepełnosprawnością gotowych do podjęcia pracy.– Należy spojrzeć na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w różnym wymiarze. Aktywizacja musi dotykać wielu obszarów życia osób z niepełnosprawnościami, począwszy od niezależności edukacji, poprzez właśnie pracę, wsparcie otoczenia, na niezależności kończąc – tłumaczy Aleksandra Gierej, dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Podczas wydarzenia można m.in. dowiedzieć się, jak przygotować pracownika, gdzie i jakiego wsparcia można szukać, aby prawidłowo funkcjonować w środowisku pracy. Prelegenci opowiadają o aspektach prawnych, merytorycznych i finansowych zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zaproszono także osoby, które mimo swoich niepełnosprawności bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy, co ma być motywacją i zachętą dla osób wahających się i niewierzących we własne możliwości.Konferencja do godz. 15.15 trwa w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy. Zorganizowały ją trzy instytucje: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.