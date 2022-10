Wracamy do tematu budowy pawilonów na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim. Wojewoda kujawsko-pomorski zdecydował, że miejski konserwator zabytków w Toruniu zachowa swoje uprawnienia. O ich częściowe odebranie wnioskował, w związku z tą kontrowersyjną inwestycją, wojewódzki konserwator Sambor Gawiński.

- To wystąpienie związane było ze stwierdzeniem niedopuszczalności pewnych działań, a chodziło oczywiście o pozwolenie na budowę na osiach ulic wylotowych w kierunku Wisły, pawilonów - mówi wojewódzki konserwator zabytków Sambor Gawiński. - Stwierdziłem, że takie postępowanie jest absolutnie niezgodne z zasadami ochrony konserwatorskiej, zwłaszcza w tak cennych miejscach. W jakiś sposób to przekonało mnie, że jednak należy pewien zakres działań wyłączyć z zakresu kompetencji samorządu.- Skierowałem tę odpowiedź do wojewódzkiego konserwatora zabytków - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Ja sobie nie wyobrażam, aby wypowiedzieć to porozumienie z miastem Toruń. Współpraca w wielu wymiarach, obszarach jest bardzo dobra. Uważam, że przede wszystkim trzeba szukać płaszczyzn porozumień. Ta umowa funkcjonuje od wielu wielu lat i myślę, że możemy bez żadnego kłopotu ją kontynuować. Moje stanowisko jest jednoznaczne (...).W związku z budową pawilonów nad Wisłą, już w czerwcu do prezydenta Torunia zwrócił się generalny konserwator zabytków. Minister Jarosław Sellin zasugerował obniżenie budynków. Prezydent miasta Michał Zaleski kilka dni temu powiedział, że Toruniowi nie grozi wykreślenie Zespołu Staromiejskiego z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.Więcej w materiale Michała Zaręby.