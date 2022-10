Jedna ciężarówka uderzyła w osobową skodę. I wepchnęła ją pod naczepę drugiej

Trwa śledztwo pod wypadku, do którego doszło w poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 91, w miejscowości Głogówko Królewskie (powiat świecki). Zderzyły się tam trzy pojazdy.

Do zdarzenia doszło po godzinie 19.00. Jak wynika z ustaleń policjantów, 52-letni mieszkaniec powiatu chełmińskiego, kierujący samochodem ciężarowym marki Daf, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na tył osobowej skody felicii, której kierowca zatrzymał się w związku z ruchem wahadłowym. Na skutek uderzenia samochód został wepchnięty pod naczepę ciężarowego volvo.Trzy osoby w wieku 31, 32 i 3 lata, podróżujące skodą, zostały przewiezione do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali 52-latkowi jadącemu dafem prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu.- Ostrzegamy – jesienne warunki na drogach, a zatem opady deszczu, mgła, pierwsze przymrozki, szybko zapadający zmierzch, wymagają od kierowców zachowania maksymalnej ostrożności, rozsądku i dostosowania prędkości do warunków drogowych. Chwila nieuwagi czy brawury może się zakończyć zjechaniem do rowu, dachowaniem lub innym, groźnym wypadkiem – przypomina podkom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.