Strażacy-ochotnicy z Topólki dostaną nowy wóz bojowy. Pierwszy od 30 lat

- Każda inwestycja w sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych to są dobrze wydane pieniądze - powiedziała we wtorek w Toruniu Anna Gembicka. Wiceminister MRiRW uczestniczyła w podpisaniu umowy przekazania środków na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Topólka.

Umowę w toruńskiej delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zawarli wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i Konrad Lewandowski, wójt gminy Topólka (powiat radziejowski).- Jako rząd staramy się inwestować w bezpieczeństwo na różnych poziomach. Bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa są ochotnicze straże pożarne, które są na pierwszej linii frontu działań związanych z niesieniem pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i dobytku - powiedziała wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Anna Gembicka zaznaczyła, że kilka miesięcy temu wraz z wójtem Topólki spotkała się ze strażakami miejscowej jednostki OSP, którzy wywarli na niej wrażenie jako osoby zaangażowane i gotowe do poświęceń. Dodała, że nowy wóz jest im bardzo potrzebny.- Umowa jest kolejnym przykładem dobrej współpracy między rządem i samorządem. Jesteśmy w stałym dialogu i dzięki takiej współpracy udaje się finansować takie inwestycje, jak zakup średniego wozu bojowego - mówiła wiceminister. - Życzę, żeby ten wóz służył strażakom jak najlepiej. Mam nadzieję, że wóz będzie używany przede wszystkim do ćwiczeń, a tych trudnych wydarzeń będzie jak najmniej. Ale dzięki zakupowi wozu strażacy będą gotowi nieść pomoc w każdym momencie.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podał, że koszt zakupu średniego wozu dla OSP Topólka wyniesie 1,3 mln zł, z czego 1,04 mln to środki z rezerwy rządu. Podkreślił, że środki zostały pozyskane dzięki wsparciu wiceminister Gembickiej. Wójt z kolei podkreślił, że będzie to pierwszy od 30 lat zakup wozu bojowego dla OSP w Topólce.