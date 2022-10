Kobieta wpadła po zmroku do lodowatej Brdy. Uratowali ją bydgoscy policjanci

Posterunkowi Marcin Rychczyński i Łukasz Łusiak patrolowali późnym wieczorem nabrzeża Brdy w centrum Bydgoszczy, gdy usłyszeli plusk wody i krzyki kobiety.

Do incydentu doszło w minioną niedzielę około godz. 22.00 na nabrzeżach od strony ulicy Grodzkiej, przy moście Bernardyńskim. - To właśnie tam policjanic usłyszeli, na przeciwnym brzegu rzeki - od strony ulicy Św. Floriana - plusk wody i krzyki kobiety. Natychmiast oświetlili przeciwległy brzeg latarkami i zauważyli kobietę mającą trudności w utrzymaniu się na wodzie – relacjonuje nadkom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.- Policjanci natychmiast pobiegli do niej, przechodząc na drugi brzeg przez most, a potem przez teren budowy nabrzeża, gdzie w nurcie znajdowała się kobieta.Posterunkowy Marcin Rychczyński zdjął całe służbowe wyposażenie, a następnie w mundurze wskoczył do wody i podpłynął do kobiety, która traciła przytomność, mając wyraźne oznaki wychłodzenia. - Policjant w ostatniej chwili chwycił tonącą kobietę i sposobem ratowniczym, trzymając jednorącz kobietę za żuchwę, odholował ją do brzegu rzeki – opowiada rzecznik. - W tym czasie drugi funkcjonariusz asekurował kolegę na brzegu i był w stałym kontakcie z dyżurnym jednostki. Do pomocy przyjechał też drugi patrol, ponieważ wysoka betonowa ściana nabrzeża uniemożliwiała sprawne i bezpieczne wyciągnięcie kobiety z rzeki.Dopiero dodatkowa pomoc funkcjonariuszy pozwoliła na przeniesienie kobiety do radiowozu, gdzie policjanci udzielali jej pomocy, aż do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze ustalili tożsamość kobiety - 67-latka, mieszkanka powiatu bydgoskiego była przytomna. Karetka pogotowia zabrała kobietę do szpitala na badania.- Jej wielkim szczęściem było nie tylko to, że w pobliżu znajdowali się policjanci, ale też fakt, że w patrolu był posterunkowy Marcin Rychczyński, który z wodą jest „za pan brat”. Policjant ukończył kurs ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs płetwonurka i należy do Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kruszwicy – informuje rzecznik.