Вони повісили ключі від своїх будинків на карту України. Виступ у Торуні

„Ключі від дому" це акція-перфоманс, що відбулася вчора перед

Маршалковським Урядом у Торуні.

Підчас зустрічі біженці, що проживають у Торуні вішали ключі від своїх домівок на мапі України. На місці, яке змушені були залишити. Комусь від домівок лишилися тільки ключі, інші не можуть повернутися через обстріли...Ініціаторами події були дві студентки, Маргарита і Соня, що знайшли притулок у Торуні. Хотіли показати скільки осіб тут проживає, шукає нової домівки і постійно потребує підтримки. Одна із студенток немає дому, бо походить з окупованої Попасної у Луганській області. Оселя другої стоїть але без вікон, тому що Харків щоденно обстрілюють. Організатори хотіли показати, що люди не мають доступу до домівок в Україні. Мешканці Торуня в рамках підтримки робили знімки полароїдом і підписували словами підтримки - одна з учасниць події написала слово "разом", яко вираз розділення болю і створення нової спільної оселі. Подію супроводжував виступ українських артистів, а також учнів торуньського ліцею.У Бидгощі сьогодні вже третій день триватиме акція групи "Бидгощ Допомагає Україні" і товариства "Ми Теж". В Млинах Ротера кожний охочий може плести маскувальну сітку, яка потрапить до солдатів на фронті в Україні. Плетіння триватиме з 10:00 до 14:00.