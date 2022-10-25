2022-10-25, 12:18 Redakcja
Вони повісили ключі від своїх будинків на карту України. Виступ у Торуні
„Ключі від дому" це акція-перфоманс, що відбулася вчора перед
Маршалковським Урядом у Торуні.
Маршалковським Урядом у Торуні.
Чергові новини для Українців: Бидгощ допомагає Україні
Ініціаторами події були дві студентки, Маргарита і Соня, що знайшли притулок у Торуні. Хотіли показати скільки осіб тут проживає, шукає нової домівки і постійно потребує підтримки. Одна із студенток немає дому, бо походить з окупованої Попасної у Луганській області. Оселя другої стоїть але без вікон, тому що Харків щоденно обстрілюють. Організатори хотіли показати, що люди не мають доступу до домівок в Україні. Мешканці Торуня в рамках підтримки робили знімки полароїдом і підписували словами підтримки - одна з учасниць події написала слово "разом", яко вираз розділення болю і створення нової спільної оселі. Подію супроводжував виступ українських артистів, а також учнів торуньського ліцею.
У Бидгощі сьогодні вже третій день триватиме акція групи "Бидгощ Допомагає Україні" і товариства "Ми Теж". В Млинах Ротера кожний охочий може плести маскувальну сітку, яка потрапить до солдатів на фронті в Україні. Плетіння триватиме з 10:00 до 14:00.