Inowrocławian czekają kolejne podwyżki. Rada Miejska przegłosowała projekty uchwał

Od nowego roku mieszkańcy Inowrocławia zapłacą więcej za podatek od nieruchomości. – Obwieszczenie ministra finansów oraz galopująca inflacja skłoniły nas do zaakceptowania projektów uchwał – podwyżkę skomentował przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski.

Opłata od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 98 groszy za metr kwadratowy. Wcześniej cena była mniejsza o 10 groszy. Natomiast prowadzący działalność gospodarczą zapłacą za metr ponad 3 złote więcej. Oprócz podatków od nieruchomości wzrośnie też opłata uzdrowiskowa. Turyści za pobyt w Inowrocławiu zapłacą o 60 groszy więcej. Nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku.Jak podwyżkę wytłumaczył przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski? – Stawki ustala się na podstawie obwieszczenia ministra finansów na dany rok. Druga przyczyna to oczywiście galopująca inflacja, która wynosi już grubo ponad 17 procent. To ona skłoniła nas do tego, żeby zaakceptować projekty uchwał. Średnio wszystkie podatki związane z nieruchomościami i z posiadaniem budynków wzrastają o 11,8 procenta – powiedział Marcinkowski.Przeciwko podniesieniu podatków byli radni opozycji. – W obecnym okresie, kiedy mieszkańcy Inowrocławia i całej Polski płacą więcej za energię, za prąd, za gaz oraz benzynę, nie chcieliśmy mieszkańcom fundować kolejnej podwyżki. Dlatego głosowaliśmy przeciw, niestety radni porozumienia samorządowego Ryszarda Brejzy i Platformy Obywatelskiej zagłosowali za – powiedział radny PiS, Marcin Wroński.