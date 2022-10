„Podróbki" pod płaszczykiem światowych marek na targowisku w Wielkopolsce

Setki sztuk podrobionej odzieży zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy zwalczający przestępczość gospodarczą. Nielegalny towar 38-letnia bydgoszczanka sprzedawała na jednym z targowisk w województwie wielkopolskim.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że jedna z mieszkanek centrum miasta może zajmować się sprzedażą podrobionej odzieży różnych markowych firm.Wczoraj funkcjonariusze namierzyli 38-latkę na jednym z targowisk w powiecie pilskim. Policjanci zabezpieczyli kilkaset sztuk różnego rodzaju podrobionej odzieży. Były to ubrania z logami rożnych markowych firm. 38-latka została zatrzymana i przewieziona do bydgoskiej komendy.Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego kobieta usłyszała łącznie siedem zarzutów związanych z naruszeniem przepisów z ustawy o ochronie prawo własności przemysłowej. Policjantów w prowadzonym postępowaniu wspomagali przedstawiciele kancelarii prawnych, które reprezentują markowe firmy.Teraz o losie kobiety zadecyduje już prokurator. Sprzedaż „podróbek” zagrożona jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu nawet do 5 lat więzienia.