Grudziądz zaczął sprzedaż węgla z miejskiej ciepłowni. Zainteresowanie jest niewielkie

Miały być być kolejki - jest pusto. Zainteresowanie sprzedażą węgla przez grudziądzki samorząd jest małe. Wszystko przez zapowiedzi rządu, że już niedługo gwarantowana cena węgla nie przekroczy 2 tys. zł za tonę. A dzisiaj groszek za 3 tys. zł sprzedaje miejska spółka ciepłownicza Opec.

- Tutaj nie ma co ukrywać, że zapowiedzi rządu związane z ustawą - chodzi o węgiel w cenie do 2 tys. złotych - spowodowały mniejsze zainteresowanie naszą ofertą - mówi Marek Jopp, specjalista do spraw marketingu i promocji OPEC Grudziądz. - Na początku było dużo pytań, telefonów, telefony się wręcz urywały. Teraz wszyscy czekają, albo większość osób czeka na ten węgiel, który ma być w cenie gwarantowanej, rządowej po 2 tys. zł. Dzisiaj jeszcze nie powiem, kiedy ten węgiel będzie, jakiej jakości ten węgiel będzie. Dzisiaj sprzedajemy węgiel z naszych zasobów. Zapisy mamy na 170 ton. Początkowo ustaliliśmy limit do dwóch ton, ponieważ obawialiśmy się, że będzie duże zainteresowanie zakupem. Teraz widzimy, że jednak nie ma aż takiego dużego zainteresowania tym węglem po 3 tys. zł, dlatego znieśliśmy ten limit. Jest to węgiel groszek, bardzo dobrej jakości, o wartości kalorycznej 26 kilodżuli.Przypomnijmy, że grudziądzki samorząd jako jeden z pierwszych odpowiedział na apel rządu, by pomóc mieszkańcom w sprzedaży węgla.