Dziś w roli głównej piersi! Dotykamy, prześwietlamy, badamy. Zaprasza NFZ

W bydgoskim oddziale NFZ obchodzony jest dziś Dzień Świadomości Raka Piersi. Od godziny 10 przy ul. Łomżyńskiej 33 panie będą mogły skorzystać z nauki samobadania piersi na fantomach. Poza tym specjaliści będą zachęcać do profilaktyki raka piersi.

- Informujemy, gdzie można wykonać badania mammograficzne w ramach państwowego programu. Nasz doradca profilaktyczny opowie również o żywieniu w chorobach nowotworowych - zapowiada Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. - Zachęcamy przy okazji do skorzystania z portalu diety.nfz. Wśród naszych gości będą również bydgoskie Amazonki. Podzielą się z państwem swoim doświadczeniem i zachęcą do skorzystania z badań profilaktycznych.Barbara Nawrocka przypomina, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi.- Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Stanowi około 23 proc. wszystkich zachorowań wśród nowotworów. Jest przyczyną około 14 proc. zgonów. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia jest wykrycie nowotworu jak najwcześniejszym stadium rozwoju - mówi rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego NFZ.Wydarzenie potrwa do godz. 14. Dzień Świadomości Raka Piersi odbędzie się w sali obsługi klienta bydgoskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul Łomżyńskiej 33.Warto też dodać, że w ramach profilaktyki raka piersi NFZ zaprasza też wszystkie kobiety pomiędzy 50–69 rokiem życia na bezpłatne badania mammograficzne. Można je wykonać w poradniach stacjonarnych lub w mammobusie, który dojeżdża do najodleglejszych zakątków Polski. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest 14 pracowni stacjonarnych i 4 mammobusy.Więcej: TUTAJ