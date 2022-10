Dwóch kandydatów powalczy w drugiej turze wyborów burmistrza Ciechocinka

Żaden z 12 kandydatów na burmistrza Ciechocinka nie zdobył połowy ważnie oddanych głosów - to wyniki wczorajszych wyborów. Za dwa tygodnie tura druga, która wyłoni burmistrza. Kto do niej wszedł?

O wynikach informuje przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Danuta Trojanowska:- Pan Maciej Bartoszek zdobył 534 głosy, pan Jarosław Jucewicz 515 głosów i pan Wojciech Mariański zdobył również 515 głosów. Do drugiej tury zakwalifikowali się pan Maciej Bartoszek i Jarosław Jucewicz.Sytuacja jest nietypowa - na drugim miejscu, ex aequo, dwóch kandydatów z identyczną ilością głosów, zatem dlaczego Jucewicz, a nie Mariański?Procedury wyjaśnia komisarz wyborczy we Włocławku, Agata Pierzyńska.- Mieliśmy do czynienia z nietypową sytuacją, gdzie drugi i trzeci kandydat zyskali taką samą liczbę głosów. W takiej sytuacji Kodeks Wyborczy przewiduje procedurę, w której kandydata do drugiej tury głosowania wyłania się biorąc pod uwagę liczbę obwodów, w których kandydaci zwyciężyli. W drugiej turze głosowania uczestniczyć będzie pan Maciej Bartoszek, który uzyskał największą liczbę głosów oraz pan Jarosław Jucewicz, który został wyłoniony w procedurze, o której powiedziałam wcześniej.Jarosław Jucewicz wygrał z Wojciechem Mariańskim w czterech obwodach głosowania, a Mariański z Jucewiczem tylko w trzech, i dlatego do drugiej tury przechodzi właśnie Jucewicz. Za dwa tygodnie zmierzy się ze zwycięzcą tury pierwszej Maciejem Bartoszkiem. Kto wygra to głosowanie, ten zostanie burmistrzem Ciechocinka.Maciej Bartoszek to znany trener piłkarski. W tych wyborach popierany przez Platformę Obywatelską i Lewicę. Maciej Jucewicz to aktualny ciechociński radny. W wyborach wystartował jako bezpartyjny kandydat niezależny.Frekwencja pierwszej tury wyniosła niespełna 40 procent. Wybory przebiegły spokojnie, bez incydentów. Żadnych uwag nie wnieśli mężowie zaufania.Kolejność pozostałych kandydatów przedstawia się następująco:Czwarte miejsce Dariusz Barczak - 455 głosów, piąte Andrzej Łozicki - 374 głosy, szóste - Sławomir Handziuk - 200 głosów, siódme - Marek Kuszyński - 145 głosów, ósme - Paweł Rosiński - 142 głosy, dziewiąte - Wojciech Skotnicki - 115 głosów, dziesiąte - Janusz Szyłkowski - 75 głosów, jedenaste - Adam Nawara - 63 głosu i dwunaste Sławomir Skrodzki - 32 głosy.