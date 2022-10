Dziennikarka i czterech braci. Nowe podpisy w Bydgoskiej Alei Autografów

Dziennikarka Hanka Sowińska oraz przedsiębiorcy bracia Abramczyk: Czesław, Ryszard, Stanisław i Roman - mają od soboty swoje tabliczki w Bydgoskiej Alei Autografów.

Wyłonieni zostali na podstawie zgłoszeń mieszkańców, a odsłaniając swoje podpisy na ul. Długiej zostali dołączeni do grona ambasadorów Bydgoszczy. Laureaci wyróżnienia pojawili się w sobotę na ulicy Długiej 27 w asyście żużlowców Abramczyk Polonii Bydgoszcz oraz koszykarzy Enaea Abramczyk Astorii Bydgoszcz.- Długo nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. To dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję, że czytaliście, czytacie i mam nadzieję, że jeszcze będziecie czytać moje teksty - mówiła Hanka Sowińska, autorka wielu publikacji w których popularyzuje Bydgoszcz i ludzi związanych z miastem. - Mam też taki apel. Wiem, że w regulaminie autografów jest zapisane, że honorowane są tylko osoby żyjące, ale myślę, że warto zrobić wyjątek i odsłonić autograf, wybitnego kryptologa, bydgoszczanina Mariana Rejewskiego - dodała. Okazją ku temu mogłaby być przypadająca w listopadzie 90. rocznica złamania kodu Enigmy. Byłby to pierwszy przypadek uhonorowania autografem osoby nieżyjącej.Bydgoskie Autografy to wyróżnienie przyznawane od 200 7 roku osobom zasłużonym dla miasta.