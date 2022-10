W Dąblinie będzie rosło 600 nowych drzew. To efekt akcji „Sadzimy”

W piątek w lesie w miejscowości Dąblin w Nadleśnictwie Gniewkowo (powiat inowrocławski) odbyła się akcja "Sadzimy". Wzięli w niej udział Minister Klimatu i Środowiska – Edward Siarka, przedstawiciele Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uczniowie okolicznych szkół.

– Sadziliśmy tym razem drzewa liściaste – powiedział zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Gniewkowo, Włodzimierz Panfil. – Ekologia to przyszłość. Cieszę się, że są takie akcje. Pokazujemy wtedy przykład, a także uświadamiamy, jak ważna jest przyroda – dodał poseł Mariusz Kałużny.W sumie posadzono 600 drzew. Akcję „Sadzimy” zainicjował kilka lat temu prezydent Andrzej Duda. Była to odpowiedź na nawałnicę, jaka przeszła przez cały kraj w 2017 roku. – Wspaniała jest to akcja. Pan prezydent zainicjował nie tylko sadzenie, ale i sprzątanie lasów. Zresztą zawsze sadzimy lasy – ocenił Józef Kubica, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.