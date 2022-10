„Między szkołą a rynkiem pracy – doradztwo zawodowe kluczem do samodzielności uczniów” to hasło konferencji, która odbyła się w Bydgoszczy. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów jubileuszu 150-lecia Ośrodka Braille'a. Bydgoska placówka jest najstarszym ośrodkiem w Polsce kształcącym osoby niewidome, słabowidzące, głuchoniewidome oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Sandra ma 21 lat i jest całkowicie niewidoma. Do bydgoskiego ośrodka trafiła 16 lat temu. – Aktualnie jestem w pierwszej klasie szkoły policealnej, kierunek technik masażystka – powiedziała uczennica. Masaż to nie jedyny pomysł na siebie, gdyż Sandra myśli jeszcze o studiowaniu wokalistyki estradowej.Ośrodek Braille'a pomaga swoim uczniom jak tylko może. Najważniejsza dla podopiecznych jest jednak samodzielność. – W naszej edukacji chodzi o to, by dziecko miało cel, miało plan życiowy, w którym odniesie sukces. To pozwoli im na samodzielność – powiedziała Małgorzata Szczepanek, dyrektor ośrodka.Rynek pracy jest coraz bardziej otwarty na osoby niepełnosprawne. – Jedyna rzecz, jaka stoi po stronie pracodawców, to odpowiednie przygotowanie stanowiska. Gdy to zostanie spełnione, moi uczniowie będą wykonywać taką samą pracę, jak inni – stwierdziła Monika Stepa, doradca zawodowy w ośrodku.