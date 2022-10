Profesorowie chcą podwyżek. Komisja Rektorów dyskutowała na UKW

O podwyżkach dla pracowników i opłatach za media rozmawiali w piątek w Bydgoszczy przedstawiciele 21 największych polskich uczelni. Na UKW odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansów Konferencji Rektorów.

Związki zawodowe domagają się podwyżek dla pracowników o nawet kilkanaście procent. Ponadto jednym z postulatów jest i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia dla profesorów.Sprawę ze swojej perspektywy opisał przewodniczący Komisji, profesor Mirosław Gornowicz, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Od 1 października są podwyżki, ale to nie satysfakcjonuje środowiska, gdyż nijak ma się to do inflacji. Jeśli obecnie wynagrodzenie profesora to 6410 złotych, a asystenta połowę z tego, to za chwilę okaże się, że ten drugi zarabia poniżej minimalnej krajowej. To jest skandaliczne - stwierdził Gornowicz.- Budżet w dziale Nauka, planowany na 2023 rok, jest budżetem dobrym. Osiągnęliśmy o ponad 2,5 miliarda więcej, niż wynikałoby to z reguły makroekonomicznej - powiedział natomiast sekretarz stanu Ministerstwa Finansów, Sebastian Skuza. Dodał, że uczelnie dostaną dodatkowo w tym roku 150 milionów złotych. Ponadto placówki uczelniane znalazły się wśród obiektów, których dotyczyć będzie zamrożenie cen za prąd.Część uczelni musi skracać godziny pracy oraz wyłączać niektóre obiekty, by oszczędzać koszty ogrzewania lub prądu.