Гаряча лінія для людей, які шукають квартиру. Загальна кімната для дітей

Необхідну для біженців інформацію українською мовою щодо проживання у Польщі отримати можна за номером інфолінії, яку запустив воєвода регіону.

Номери телефонів:+48 52 349 74 61+48 52 349 78 02Інфолінії працюють щопонеділка та щоп'ятниці з 7:00 до 22:00.Нагадуємо, що в Академії Наук за вул Św. Katarzyny 4 у Торуні працює безкоштовна українська світлиця для дітей шкільного віку. Ще 7 березня заклад організував заняття для дітей та молоді. За підтримки бюджету міста заняття проводитимуться там щонайменше до 29 жовтня. Пропозиція скерована до українських дітей-біженців у віці від 6 до 14 років. Світлиця працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00. Містить тихе навчальне приміщення для учнів, що вчаться в режимі онлайн в українськихшколах. На місці присутній вчитель, що опікується дітьми, слідкує за присутністю на заняттях, а також допомагає вирішувати нагальні питання. З метою вирівнювання освітніх шансів, спричинених мовним бар'єром, введено допоміжні заняття українською мовою для учнів, що підуть до польської школи - в основному з математики. Заняття безкоштовні. Реєструватися слід особисто у садибі Академії Наук за вул площа Św. Katarzyny 4.