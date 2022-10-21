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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-10-21, 12:48 Redakcja

Гаряча лінія для людей, які шукають квартиру. Загальна кімната для дітей

В Академії Наук на вул. вул. Катажини 4 у Торуні діє безкоштовний український гурток для дітей шкільного віку / фото. Pixabay
В Академії Наук на вул. вул. Катажини 4 у Торуні діє безкоштовний український гурток для дітей шкільного віку / фото. Pixabay
Необхідну для біженців інформацію українською мовою щодо проживання у Польщі отримати можна за номером інфолінії, яку запустив воєвода регіону.

Незабаром діє Торунська акція за півціни

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Номери телефонів:
+48 52 349 74 61
+48 52 349 78 02

Інфолінії працюють щопонеділка та щоп'ятниці з 7:00 до 22:00.

Нагадуємо, що в Академії Наук за вул Św. Katarzyny 4 у Торуні працює безкоштовна українська світлиця для дітей шкільного віку. Ще 7 березня заклад організував заняття для дітей та молоді. За підтримки бюджету міста заняття проводитимуться там щонайменше до 29 жовтня. Пропозиція скерована до українських дітей-біженців у віці від 6 до 14 років. Світлиця працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00. Містить тихе навчальне приміщення для учнів, що вчаться в режимі онлайн в українських
школах. На місці присутній вчитель, що опікується дітьми, слідкує за присутністю на заняттях, а також допомагає вирішувати нагальні питання. З метою вирівнювання освітніх шансів, спричинених мовним бар'єром, введено допоміжні заняття українською мовою для учнів, що підуть до польської школи - в основному з математики. Заняття безкоштовні. Реєструватися слід особисто у садибі Академії Наук за вул площа Św. Katarzyny 4.
Інформаційний буклет для громадян України - 21 жовтня 2022 р
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