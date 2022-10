Od nowego roku pasażerowie będą płacić za bilet normalny 3,80 zł (obecnie to 3,40 zł). Droższe będą też bilety wieloprzejazdowe.

Ponad 340 kg tytoniu,13 tys. sztuk papierosów, a także linię technologiczną do ich produkcji zabezpieczyli funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji…

2022-10-20, godz. 15:16

Jadąc do pracy, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zauważył auto, które mogło mieć związek z kradzieżami paliwa, do jakich w ostatnim czasie…

» więcej