Незабаром діє Торунська акція за півціни
З завтрашнього дня до 23 жовтня проходитиме акція Торунь за півціни. У місцях зазначених плакатами - ресторанах, інституціях культури чи магазинах можна буде купити або ж скористатися послугами за зниженими цінами.
Ковзани також можна позичити у Торбиді, тобто на арені, що накрита, за вул Toruńskа 59. Тільки протягом минулого тижня відкрито там 26 ковзанок. Незабаром там почнуться тренування хокеїстів Спортивного Клубу Будівельників, а також події, зокрема чемпіонат Польщі з фігурного катання серед юніорів наприкінці жовтня. Перші охочі проїхатися на ковзанах з'являються після 6:00, а останні йдуть близько півночі.