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2022-10-20, 12:27 Pavel Podkopaiev

Незабаром діє Торунська акція за півціни

fot. Wikipedia
fot. Wikipedia
З завтрашнього дня до 23 жовтня проходитиме акція Торунь за півціни. У місцях зазначених плакатами - ресторанах, інституціях культури чи магазинах можна буде купити або ж скористатися послугами за зниженими цінами.

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Відкриття льодової арени у бидгоському Фордоні заплановано на 2 листопада. 25 і 26 жовтня спортивне поле за вул Golloba 7 покриють водою, а чи вона замерзне? Залежатиме від погоди. Якщо буде мороз, арена працюватиме у будні дні після полудня, а у вихідні зранку. На місці можна буде орендувати ковзани.

Ковзани також можна позичити у Торбиді, тобто на арені, що накрита, за вул Toruńskа 59. Тільки протягом минулого тижня відкрито там 26 ковзанок. Незабаром там почнуться тренування хокеїстів Спортивного Клубу Будівельників, а також події, зокрема чемпіонат Польщі з фігурного катання серед юніорів наприкінці жовтня. Перші охочі проїхатися на ковзанах з'являються після 6:00, а останні йдуть близько півночі.
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