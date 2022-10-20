Незабаром діє Торунська акція за півціни

З завтрашнього дня до 23 жовтня проходитиме акція Торунь за півціни. У місцях зазначених плакатами - ресторанах, інституціях культури чи магазинах можна буде купити або ж скористатися послугами за зниженими цінами.

Відкриття льодової арени у бидгоському Фордоні заплановано на 2 листопада. 25 і 26 жовтня спортивне поле за вул Golloba 7 покриють водою, а чи вона замерзне? Залежатиме від погоди. Якщо буде мороз, арена працюватиме у будні дні після полудня, а у вихідні зранку. На місці можна буде орендувати ковзани.Ковзани також можна позичити у Торбиді, тобто на арені, що накрита, за вул Toruńskа 59. Тільки протягом минулого тижня відкрито там 26 ковзанок. Незабаром там почнуться тренування хокеїстів Спортивного Клубу Будівельників, а також події, зокрема чемпіонат Польщі з фігурного катання серед юніорів наприкінці жовтня. Перші охочі проїхатися на ковзанах з'являються після 6:00, а останні йдуть близько півночі.